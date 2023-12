Internacional: Meta Ta Inicia Proceso pa desconecta chatnan “Cross-App” e luna di December

Na e luna aki di December, Meta ta cuminsa cu e proceso pa desconecta e habilidad pa tin “chatnan cross-app” cu bo contactonan di Instagram via Facebook Messenger y vice versa.

Bek den 2020, Meta – cu na e momento tabata “Facebook” a anuncia cu nan ta conectando nan experencia di Messenger cu Instagram, duna e ultimo un experencia di chat miho mientras tambe sigurando cu nan usuarionan tin “acceso na e miho experencia di mensahenan, no importa cual app bo ta usa.” For di cualkier app, ta posibel pa keda den contacto cu bo amigonan di Facebook y bo contactonan di Instagram, aunke pa haci esaki, bo mester a “actualisa” e experencia di mensahe.

Tres aña despues, ta parce cu e compania awor ta cambia di rumbo riba e integracion. Segun un pagina di sosten, e chatnan entre Messenger y Instagram no lo ta disponibel mas pa mita di December 2023. E compania ta splica kico lo cambia ora cu e funcion aki ta desactiva:

– Bo no lo por manda mensahenan cu emojis, stickers, of gifs for di un plataforma pa e otro.

– Bo no lo por manda audio- of video pa un contacto den un otro plataforma.

– Bo lo perde acceso na bo chat history for di e otro app.

No a duna motibo pa e cambio, pero por ta relaciona cu e Digital Markets Act (DMA) di Europa, cual, entre otro cos, ta inclui exigencia pa companianan grandi pa ofrece interoperabilidad entre plataformanan di mensahe. Un otro producto di Meta, WhatsApp, ya aki ta keda descubri cu nan ta preparando un funcion “Third-Party Chats” cu ta yuda cumpli cu e DMA.

Momento pa cambia:

E cambionan aki ta un recordatorio pa tur usuarionan cu nan mester actualisá nan appnan si nan kier sigui disfrutando di un apariencia di mensahenan integra entre Instagram y Facebook Messenger. Pa cambionan actual di e app, bo por bishita e sitio di sosten di Meta.