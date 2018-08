Meta di TPEF ta pa embeyecimento y mantenimiento di cierto area turistico na Aruba

Den conferencia semanal di Fraccion di MEP, Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a elabora riba e presupuesto di Tourism Product Enhancement Fund (TPEF). Esaki ta e proyecto di Ley cu recien a pasa den Parlamento. Fraccion di MEP a trece diferente puntonan dilanti durante e reunion publico ultimo diahuebs pa haya mas claridad riba fondonan di TPEF.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a indica cu e fondo di TPEF a wordo lanta 8 aña pasa cu e meta di embeyecimento y mantenimiento di cierto area turistico rond di Aruba. Mirando e hecho cu DOW ta concentra riba Aruba completo y e industria turistico ta exigi mas atencion inmediato y esaki den un aparato gubernamental lo no haya atencion necesiario of debido mesora, e fondo di TPEF a wordo funda.

E Parlamentario a expresa su opinion na e Minister cu e ta pensa cu e producto turistico ta ful Aruba. Aruba riba su mes ta e producto turistico. Por lo tanto segun e Parlamentario, mester traha ful rond di Aruba y no un area specifico so paso eynan turista ta bishita.

“Mirando e hecho cu e turista ta core rond di Aruba y ta wak tur cos, no por concentra riba e area hotelero so por ehempel pa haya embeyecimento. Nos mester wak Aruba como un solo producto turistico loke e ta tambe”.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a menciona algun proyectonan cu a wordo menciona den TPEF 2018. Un di nan ta e Boardwalk. Esaki ta similar na Linear Park pero den e area di Malmok. A urgi e Minister tambe pa cumpli cu mantencion di e sitionan aki como tambe di e aparaturanan cu ta planea pa e area aki cu no solamente turista sino tambe localnan por uza esakinan pa haci ehercicio. Esaki mirando e hecho cu riba linear park pa un tempo caba diferente aparato falta reparacion of tin cu ta kibra cu porta mester reemplasa. Linear park tawata un proyecto di TPEF, pero e mantencion ta cay bou di DOW.

Tambe e Begroting di e TPEF ta contene diferente punto na unda e fondo lo wordo dedica entre otro Medio Ambiente, Cultura y Nos Herencia. Den e Begroting di TPEF 2018 ta indica cu fondo lo wordo uza pa pone aircon nobo na Museo Archelogico. E Museo tin actualmente 2 aña caba cera pavia cu e airco no ta funciona. Monumenten Bureau ta net na banda y semanalmente ta ricibi un averahe di 20 turista procedente di entre otro barco crucero kendenan ta puntra si e museo ta habri. E Parlamentario e expresa cu ta straño cu un Museo asina balioso ya pa 2 aña no a haya atencion of fondo di TPEF cu ta destina pa product turistico.

Raport di Raad Advies riba TPEF 2018 hasta ta indica cu fondonan no a wordo uza optimalmente y te hasta tin placa ta pasa pa e siguiente aña pasobra esaki no a wordo uza of aloca na e manera debido. Teniendo esaki na cuenta, Parlamentario Christiaans-Yarzagaray ta urgi e Minister pa haci bon uzo di e fondo aki na un manera eficiente y efectivo.

Den un relato financiero di TPEF presenta durante tratamento di e ley, a constata cu den luna di augustus 2017, den pleno campaña electoral, un sistema di audio a wordo cumpra pa 120 mi florin, ademas 105 mil euro a wordo gasta na un sofware y riba dje ta menciona un gasto di un suma di mas di US$300 mil cu un number di factura pero sin discripcion den luna di september di 2017. E Parlamentario ta cuestiona e hecho cu e Gobierno anterior a neglisha un Museo cu ta brinda publico local y turistico parti di su herencia door di no repara y reemplasa e airco pero si ta gasta casi 1 miyon florin na cosnan cu no por comprende nan rol pa cu e fondo di TPEF.

“Mi ta contento cu porfin awo si e Museo lo haya e atencion cu e merece. Mi ta urgi e Minister pa e sigui haci bon uzo di e fondo di TPEF pa realmente trece mehoracion na e producto turistico di Aruba.

Comments

comments