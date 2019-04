Meta di tienda di Adult & Teen Challenge ta pa recauda fondo y haci’e sostenibel

Fundacion Adult and Teen Challenge Aruba ta forma parti di Global Organisation Teen Challenge, cual ta un organisacion global cu mas di 1300 centro rond mundo, cu tin un programa hopi exitoso cu 85% di exito, na momento cu nan caba e programa aki, nan ta logra keda “limpi”. E programa di Global Organisation Teen Challenge ta focus ariba yuda personanan cu di un of otro manera, tin problema cu adiccion. No solamente di alcohol y droga, pero tambe gambling. Pero tambe cu depresion, of violencia domestico y cu mester para bek firme ariba nan pia. E programa aki ta yuda e hobennan den e parti emocional, spiritual pero tambe vocacional, yuda nan para bek ariba nan pia bek den sociedad.

Sra. Ivy Simmons, presidente di e fundacion a sigui splica cu esey basicamente ta nan programa y e aña aki lo habri e programa di hende muhe. E ekipo di Oklahoma a adopta y duna cuater hende muhe Arubiano y diasabra awo e di tres ta bayendo caba. Asina nan ta cabando e programa na Centro Oklahoma pa asina bin bek pa yuda e hende muhe na Aruba, pa nan tambe caba nan programa. E organisacion ta completamente a base boluntario. Nan ta conta cu boluntarionan rond mundo, mirando cu e ta un organisacion global. Esey ta un yudansa hopi grandi. Actualmente ta na Aruba e team di Oklahoma, cu a adopta e Women’s Centre y team Uruguay cu ta bezig cu e Men’s Centre. Esey ta yuda tambe cu nan por, como fundacion, mantene nan gasto abao. Nan ta pidi yudansa boluntario semper na nan organisacion global y nan ta haci e netwerk di boluntarionan pa entrega tur di nan tempo na un forma boluntario. Banda di esey, mester haci e fundacion sostenibel. Y esey ta loke na juni awo, ta bay ta habri e tienda di Adult & Teen Challenge. No solamente e lo trece fondonan aden, pero interesante ta cu lo ta bendiendo paña y articulonan segunda mano, na prijsnan hopi abao, cu ta yuda personanan di menos recurso na Aruba, haci nan compra nan. E empleadonan lo ta mesun studiantenan cu mester haci nan oranan vocacional. Den e programa nan tin 20 ora di studio spiritual y guia pa deal cu nan emocionnan, y 20 ora di programa vocacional, pa siñanan traha bek y drenta den e comunidad. Y haci e personanan sumamente productivo. E mesun studiantenan ta e mesun personanan cu lo ta trahando a base boluntario den e tienda aki.Sra. Simmons a sigui bisa cu nan ta conta cu e apoyo di pueblo di Aruba, or cu e tienda habri, cual ta programa pa fin di juni. Haci e fundacion sostenibel ta di suma importancia, p’asina tur fundacion di Global Teen Challenge ta traha hunto y nan ta miembro di e organisacion. Y esaki mester haci, e ta algo nobo pa Aruba, pero e apoyo ricibi ta asina grandi, cu e impacto cu e ta haci tambe tanto di esunnan cu ta bay haci trabao boluntario, pero tambe e clientenan cu ta bin cumpra, cu no por afford, tambe lo haya guia. E ta bira un luga unda cu personanan cu mester di guia, counseling lo haya esaki. E ta bay ta un tienda cu ta bay haci un impacto cu solamente trece fondo pa e fundacion.Pa loke ta e productonan cu lo bay bende den e tienda, Sra. Simmons a splica cu e tienda a wordo adopta door di Centro di Oklahoma, cu ta sumamente exitoso. annt a yuda lanta e tiendanan aki, y nan a ricibi e yudansa for di nan, unda cu lo manda 2 container cu productonan, pero Fundacion a haya ricibi donacionnan for di e pueblo di ARuba. Y e tienda na Birkenstock Boulevard ta unda e warehouse ta situa. Tur persona cu ta desea di duna paña of articulo den donacion na e fundacion, pa asina rebende esaki bek, pa haya fondo pa e fundacion.Tin hopi gasto mara na e proyecto aki, y un gasto basico ta di 1200 florin pa studiante. Y globalmente ta focus di pone casi niun peso ariba e studiante of e famia. Y esey ta haci cu di berdad cu por conta cu e apoyo di e comunidad, sea pa yuda door di trece articulo y tambe cumpra articulonan.

