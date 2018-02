Meta di IVA su website ta pa informa y educa e comunidad

Sra Frances Rugebregt di IVA ta specifica cua remedi cu droga cu no mag drenta Aruba

Inspectie Volksgezondheid Aruba tin nan website, unda cu henter comunidad por bay check pa haya sa kico ta e sorto di droganan cu remedi cu no ta permiti pa drenta pais Aruba. Sra. Frances Rugebert di IVA ta splica.

Sra Frances Rugebregt di IVA a splica marihuana no mag wordo importa, y mester corda ariba e mangelnan cu un turista a purba di drenta cun’ e. E meta ta tambe di e website ta pa zorg pa informa e pashentnan ariba nan derecho y obligacion como pashent.

Bendedonan di remedi, den caso aki, e boticanan tambe IVA lo bay realiza e inspeccionnan corespondiente, unda cu tur botica mester presenta tur e documentacion legal di e remedinan, y esaki lo cay bou un ley nobo y lo ta e prome aña unda cu boticanan mester entrega jaarverslag .

Tocante e web site e ta poni na Papiamento y Hulandes, aunke cu tin hopi hende ta papia Spaño anto e ora lo por considera den futuro hinca mas idioma den e informacion y na ingles tambe pa e parti di turista, como tambe doble chek cua remedi lo por trece.

IVA tin planea pa pone un hende di Inspectie pa cualkier turista cu ta drenta Aruba, cu nan no mester bay IVA, cu ta basta leu di Airport y lo ta bon pa e turista por haya informacion di kico ta e remedinan cu por wordo treci na Aruba.

A drenta informacion cu ariba e website, unda cu comunidad lo por pone keho, riba e tema aki Sra Frances Rugebregt di IVA ta manifesta cu no tin e seccion aki disponibel ainda, aunke nan por pone un keho personalmente of riba e email adres na [email protected] y tambe via facebook Inspectie Volksgezondheid Aruba cu nan ta poni riba e web site tambe www.iva.aw

Tambe tin un parti pa tuma contact, unda cu hopi hende ta haci e pregunta anto iva lo guia e persona of yud’ e, por ehempel un di e caso lo por ta un keho di algun remedi daña of ilegal, pa lo cual lo bay rekeri algun informacion puntual, precies y den detaye prome cu accion wordo tuma.

Riba e topiconan aki Sra Frances Rugebregt a trece dilanti e caso unda cu tabata tin un pelukeria cu tabata haci servicionan estetico den forma ilegal y con remedi cu no ta autorisa pa drenta na pais Aruba. tambetin hopi hende cu tin keho, pero mester cana e caminda corecto anto pa por stop’ e, pa menciona algun caso, esun cu lo bay pone keho na facebook eynan no lo bay haya hopi ayudo pasobra e no ta e caminda correcto.

Por ultimo, Sra. Frances Rugebregt a bisa cu nan ta disponibel pa tur e comunidad y duna tur e informacion necesario pa nan por sa kico nan ta precisa pa haci, anto cu otro siman nan ta bayendo pa casanan di cuido djis pa haci un kennismaking, y sigur tur siman lo bay tin hopi mas informacion.

Tambe ta corda e comunidad cu Inspectie Volksgezondheid Aruba lo duna informacion y ta zorg pa controla e calidad di remedinan cu tin riba e isla, y lo por duna algun informacion den caso cu tin si algun remedel lo por ta peligroso, y cu na ta bezig cu casonan di keho cu lo ta mas cu dos o tres pa siman, cu lo ta pa diferente motivo remedel ilegal cu no mag y keho di mal cuido di doctornan tambe entre otro y cu nan lo tin contact directo cu tur e instancianan concerni pa por tuma accion legal.

