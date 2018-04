Meta di e 11 mil firmanan recolecta ta pa Isla di Oro cay bou di Parke Arikok

Cu e intencion di proteha proyecto di Isla di Oro e siguiente step tabata pa haya a recolecta un total di 11 mil firma, pa e proyecto aki wordo hinca bou guia di Parke Arikok anto e ora por tin rangers pa custodia e area, entre otro beneficionan. Sr. Greg Peterson, di e NGO Aruba Birdlife Conservation.

E lo bira un luga unda cu cosnan cu no ta bon, no lo sosode mas. E lo bira un parti di Parke Nacional Arikok. E ora lo tin rangers cu ta cuida di e luga.

Tambe lo tin premira pa Isla di Oro bolbe bira atraccion di turista, y esaki semper lo ta contempla pa inversionistanan pa por haya ganashi cu nan inversion, unda cu berdad tin cierto caminda tambe cu mester a laga sosega y cu tin su proceso , unda cu tanto local como turista lo por haya acceso.

Tampoco no ta papia cu Isla di Oro lo por a bira un coney island tampoco door cu destruccion di medio ambiente por tuma luga den un otro forma y esey no ta e intencion. No ta e intencion pa e bira un Coney Island.

Sr. Petersona a señala tambe cu mester hisa e standard na Aruba, y mester compronde con lo bay conserva e naturalesa y ki balor e tin. Ora hende ta bay na e mangelnan na Isla di Oro por ehempel nan ta bisa cu e luga ta bayendo atras, cu e ta kibrando y cu ta cay riba vloer, siendo cu esaki ta un proceso completamente normal di e mangel. Hende ta pone coy nonsense den cabes di nos Arubianonan, y Aruba tin tambe biologos y biologiconan marino cu por drecha henter e asunto aki.

Den pasado, despues cu parlamento a vota pa hinca Isla di Oro na Arikok, gobierno a blokia e opcion aki. Y ta door di esaki a blokia e chance pa take care di e luga como un parti di estrategia politica pa despues keda pusha den funcion di inversionista.

Tur esaki lo ta e weganan dificil cu NGO’s tin cu keda lucha den contra dje,ya cu si gobierno lo tabata actua cu transparencia y kier a proteha e luga, e lo wordo poni hopi tempo caba bou di Parke Arikok, segun Sr. Greg Peterson, di Aruba Birdlife Conservation.

Comments

comments