Meta di congreso ‘Omgaan met pubers’ ta pa señala hobennan cu problema di comportacion

Orthopedagogisch Center hunto cu Wit Gele Kruis a organisa nan prome Congreso ‘Omgaan met Pubers’. Meta di esaki ta pa yuda e hobennan cu tin comportacion inapropia y lo kier yudanan pa bay bek den e caminda corecto. Sra. Monique Giel -Labad ta splica.

Nan a sinta brainstorm ariba cua ta e problemanan mas frecuente cu ta bin dilanti cerca nos hobennan, y asina ey a traha e dagprogramma unda cu un di e topiconan ta auto mutilatie , depresion y tambe e actuele situatie bou di e muchanan cu ta sali na estado pero mas riba esey pasobra esey a logra baha bou di 100 y ta contento riba esey.

Lo tin anochi y mainta pa mayornan, pa wak mas profundo durante e intake kico ta e problemanan cu ta bin mas pa dilanti, ora cu como profesional, ta haya un hoben cu ta trece e señalnan y asina tur instancia keda traha hunto pa yuda e hoben bin bek riba e caminda corecto.

Tin hobennan cu tin tanto rabia asina riba nan mama p.e. anto nan kier bay haci algo malo djis pa trece mas tristesa y pa castig’e. Anto esaki no ta un comportacion normal y pesey cu e congreso aki ta trece mas tips pa bira mas deskundig riba e tereno pa yuda nos hobennan.

Sra. Monique Giel- Labad ta trece puntualmente actuele situatie y e señalerings punten cu e parti di drugsmisbruik cu tin bou di nos hobennan y cuanto porcent di e tienernan ta bezig cu esey anto cu e parti di sexuality , etc. Tur kico ta e concencuencia na momento cu un mucha ta pasa di su kinderjaren pa su pubertijd, si ta presenta e comportacion aki of ta behoor na su ontwikkelingsfase. Tur esaki ta wordo trata door di profesionalnan ariba nan tereno pa por splica kico ta e pubertijd y con lo por deal cun’e.

Mescos den e cogreso parti anochi pa e mayornan tambe nan ta bay haya tips y tools pa e mayornan por ripara ora nan yiu ta duna cierto señalnan pa bay busca ayudo na tempo caminda cu hopi biaha ora e mucha ta asina e prome cos cu ta haci ta kies amigonan robes of cuminsa cu droga hopi jong. Tambe nan ta cuminsa cu acto sexual iresponsabel cu concecuencianan di un embarazo indesea of un malesa transmiti sexualmente. Esey ta locual lo kier dilanti den e congreso aki, con por traha cu esaki, segun Sra. Monique Giel- Labad.

