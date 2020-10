Mester un barco mas grandi pa transferi petroleo for di Nabarima

Minister di Energia na Trinidad & Tobago, Franklin Khan a laga sa cu el a ricibi un raportahe for di un team di experto cu a bishita e FSO Nabarima diamars. E ta bisa cu e barco no ta trece un menasa di derame di petrolio na e momento aki pero e manera con e petroleo ta wordo transferi for di e barco aki – cu ta pertenece na un compania di petroleo Venezolano – ta un preocupacion y un barco mas grandi ta necesario pa por haci e trabao aki mas rapido.

Localmente y internacionalmente tin preocupacion di un posibel derame di petroleo den Golf Paria cual ta e awanan entre Trinidad & Tobago y Venezuela. Minister Khan a laga sa cu petroleo no a leak for di e tanki cual ta implica cu ainda e parti aki ta hopi intacto den e barco y ta trece un riesgo minimo di derame na e momentonan aki. “Mantencion grandi ta andando na e barco tambe, tur motornan ta bezig ta wordo repara of reemplasa si necesario”, Minister Khan a bisa.

E barco tin 1.3 miyon bari di crudo y nan ta bahando esaki den un tanki cu capacidad di contene 300.000, esaki lo ta un proceso largo cu PDVSA ta tumando y minister Energia di Trinidad & Tobago ta bisa cu nan lo a prefera di mira esaki tuma lugar den un tempo hopi mas rapido, pero nan ta den comunicacion constante cu autoridadnan Venezolano. Nan lo pidi gobierno di Venezuela pa uza un barco mas grandi. E metodo mas miho pa esaki ta pa di berdad tin un barco mas grandi cu por wordo uza pa transferi e petroleo aki mas rapido, pasobra loke nan ta haciendo awo tog ta un riesgo ainda pa un incidente ambiental.

