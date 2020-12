Mester tin pasenshi cu hende grandi na cas y mas esnan cu tin dementia

Cas Marie a cera su portanan manera gobierno a anuncia di caso di coronavirus na Aruba. Nan a tuma decision pa asina proteha nan cliente cu ta forma parti di nan famia. Ta conoci cu Cas Marie ta pasa dia di 8or di mainta te cu 4or di atardi cu ta ofrece actividad na pashent cu dementia sinti nan mes mas contento y calidad di bida miho pa nan mes y famia na cas.

Sinembargo 13 di maart ora cu tabata bezig cu actividad di Aruba Doet ora nan a haya sa e noticia ‘e ta bay bira problema grandi’ nan a tuma decision pa no tuma mas cliente. “Nos a bay den contacto cu famia y anuncia via e chat app cu nos tin cu famia y bisa cu lo cera porta pa Cas Marie y pa cliente no bin mas.



Sinembargo Does ta bisa cu e preocupacion apart di nan cliente di Cas Marie, ta cu tin mas famia cu tin hende cu dementia den nan cas cu no ta cliente di nan. E cos mas importante cu e ta bisa cu famia mester tin ta pasenshi.

“Pensa riba bo mes, con abo mes ta pasa temponan aki? Hende tine dificil den cas caba, pasobra cada hende kier nan espacio, henter ora paden, no tin e mesun libertad. E ora un persona cu dementia y problemanan cu nan no por expresa nan mes manera debe ser”, e ta bisa.

Pa e motibo aki e ta pidi pa famia tene hopi pasenshi y evita problema cu nan. Does ta bisa cu e malesa ta exigi un structura. Sea si ta lanta mainta tal ora, nan por lanta, kleur, pone nan lesa buki sin importa con e ta lesa ‘no coregi djis tende’ pone nan yuda seca un copi, laga nan haci manera ta guai den cushina ‘purba disfruta e momento cu nan sernan keri’ pa motibo cu no sa con largo ta bay dura.

E ta conseha pa gosa e momentonan negativo pa haci’e positivo. Purba evita pa nan bira agresivo, nan no ta compronde y ta keda un grupo dificil.“Mester tene na cuenta cu dementia no ta pa hende di 80 aña so, tin persona cu 52 aña di edad cu tin dementia. Esey ta edad jong. Si famia yama cu tin problema, por ahci esey nan lo join y yuda esnan cu tin dementia”, e ta bisa.

Does ta duna di conoce cu nan miembro nan tin tur bou control y comunicacion cu famia. Pero pa esnan cu no ta cliente, corda cu un pashent cu dementia ta keda ripiti cosnan, dus pashenshi ta keda tip, ta dificil pa esnan cu ta biba nan so cu un persona dementia. Si tin famia cu tin pregunta of kier algun tips, nan conseho pa tuma contacto via Cas Marie su facebook.



