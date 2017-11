Mester sigui inverti pa por brinda un miho servicio

E acuerdo di cooperacion entre SIAD y DIMAS ta basa ariba ley y tambe ariba convenionan, segun Sra. Luenne Gomes- Pietersz, directora di SIAD.

Despues tambe e ta rekeri inversion den sistemanan di ICT. Si cada departamento tin nan sistema cu informacion ta wordo uza of manteni den dje y e no por match cu un otro departamento, eynan bo ta hayabo cu un hick up, caminda cu no tin comunicacion ta sosode ariba tereno tecnico.

Awo DIMAS a inverti, DIMP tambe ta bezig ta inverti den nan sistema di ICT, caminda ta posibel pa share informacion na un manera mas lihe y hopi mas eficiente. Otro departamentonan tambe ta den e mesun trayecto di mehoracion, di nan servicio y eficiencia. E poder den trahamento hunto, di berdad ta algo cu den gobierno, lo mester keda boga pe, y brinda pe. Ta un solo meta tur ta sirbi, cual ta pais Aruba.

Si Sra. mr. Gomes por facilita informacion pa asina su colega director, por ta un tiki mas lihe den servicion pa clientenan cu ta warda ariba un persona, e lo mester ta posibel. Si DIMP ta warda ariba un informacion di KvK pa verifica si un compania ta activo of no, pa por cobra na un manera hopi mas facil y directo, sin perde tempo, lo mester haci’e. Esaki ta e plataforma pa sigui traha hunto como hefenan di departamento y otro instancianan cu no ta di gobierno, pa mira e importancia den cooperacion y tambe e importancia pa comparti e informacion.

Si no por inverti, por sinta na mesa pa wak ki otro posibilidad e ta posibel. Na DIMP nan tin un bon plataforma di comunicacion cu DIMAS y Censo, SvB, pa menciona un par, KvK, cu nan ta keda constantemente den comunicacion pa asina nan por haya feedback tambe di nan di kico ta cosnan cu nan ta mira cu por mehora.

Un administracion centralisa, caminda un administracion ta tuma luga na DIMP, pa wordo raporta na Directe Financien. Ta mira oportunidad pa mehora, lo haci’e y caminda cosnan ta bayendo bon, mester manten’e manera cu mester ta. Ademas di e hecho, cu DIMP ta haciendo cambionan den e procesonan di pago, manera ya caba a menciona. Nna ta basta cerca di anuncia di cambionan den e sistema di pago onlien pa mehora e reconcilia e pagonan cu tin pa e cliente. Banco Central tambe ta bezig cu un proyecto hopi importante, cu ta e sistema di pago na Aruba, cu ta paga impuesto of transfer di un banco pa otro, cu esaki ta bay di un manera hopi mas lihe, den un sistema di clearing hopi mas eficiente.

Cada departamento tin nan vision, ta bezig cu nan plan di eficiencia y ora cu nan pone nan forsanan hunto, lo por logra cosnan grandi pa pais Aruba, segun Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto.