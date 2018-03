Mester sa e dos diferente uzo cu tin pa cannabis

E tema di uzo di cannabis ta bou discusion pa hopi aña caba, caminda cu na Aruba mester bin claridad riba e topico aki, entre e uzo den parti medicinal y e uzo recreacional. Referiendo na esaki, dr. Jaime Falconi ta splica.

Ta bon pa trece un par di punto dilanti riba e tema aki, siendo cu na Aruba no tin expertonan riba esaki y mundo di medicina ainda ta struggle riba e problematica di uzo di cannabis ya sea recreativo o medicinal.

Tur cos ta depende di e y for di cual angulo lo kier acerca e uzo of cultivo di marihuana. Por acerca e tema aki den e parti economico, unda cu lo kier introduci un otro pilar economico. Segun dr. Falconi, e planta aki aparte di su consumo, lo ta wordo uza pa diferente tipo di materialnan biodegradabel.

Pero tin un otro parti, cual ta e parti di husticia, kico esey ta significa. pero por trece tambe den e aspecto emocional, unda cu hopi famia y amigonan a wordo afecta unda nan sernan keri lo tin adiccion den droga. Hopi hende ta wak esaki como un degradacion di nos sociedad, di norma y balornan. Tin di wak den cual angulo ta acerca pasobra cu si acerca di tur angulo, e ta bira algo hopi bruha.

Mas aleu Dr. Jaime Falconi a bisa cu discusion lo por bira hopi bruha depende di e angulo cu a acerca pa mira e uzo di marihuana, den ki tipo di malesa ta uz’e. P.e. dolornan di nervio, den terminologia di neurologia, ‘neuropatische pijnen, es decir dolornan cu ta wordo ocasiona door di nervio. Vooral hendenan cu tin sucu por tin e dolornan aki. Y remedinan convencional ta dificil pa yuda pa cual mester duna hopi, cu ta haci e hende suf. Pero cannabis ta wordo uza pa epilepsia, pa efectonan secundario di tratamento di cancer. Hasta lo ta wordo uza como terapia pa hende cu problema di drumimento, cu tin sleepapnea. Mester determina cu si e uzo di marihuana lo por ta conduci como un droga di inicio cu lo por conduci na e droganan pisa manera cocaina of heroina, entre otro.

Te ainda esaki no lo por confirma esaki, siendo cu tin mas indicacion cu alcohol si lo por conduci na abuso di droganan pisa, anto e ora e pregunta no ta si marihuana ta yuda cu malesa si of no, sino den cuanto cantidad y frecuencia lo por wordo uza.

Tin diferente subtitel cu ta conduci na marihuana, cual ta THC, cu ta duna e efecto cu adictonan ta disfruta pero tambe tin CBD o cannabidiol unda cu a cbd oil ta na benta na Hulanda, pero e pregunta cu ta sigui ta con hopi dosis lo por duna, pa cuanto tempo y bou cua indicacionnan y asina ciencia den parti medicina lo por diseña un tratamento unda cu efecto secundario tambe lo por contempla pa no trece efectonan negativo. Como dokter ora di receta remedi, bo mester sa cual ta efectonan cu e ta trece cun’e, pero tambe e efectonan pa tratamento di e malesa.

Pa ultimo Dr. Jaime Falconi expresa e la wordo sorpresa tambe ora e la tende cu Walmart cu Amazon ta cerando deal cu industria na Merca pa cuminsa bende cannabis oil medicinal pero e otro producto cu lo sali di e mata tambe. E ta un negoshi cu lo bira multimiyonario, y si companianan farmaceutico grandi tum’e over, e problema grandi cu lo surgi ta, cu e prijs tambe lo subi mucho mas halto. E ora e consumidor ta sali perhudica. Pero ariba tereno medico, mester di mas investigacion, pero tur informacion cu ta drentando ta, no uza cannabis, pero con pa uza e parti bon di marihuana cu ta CBD oil. Te asina leu, dr. Jaime Falconi su pensamento ariba e uzo di marihuana.

Comments

comments