Mester respeta personal di DTI ora ta haci control na sitio di construccion

Den general pa e parti di construccion, segun Richella Dorothal, director di DTI, nan tin e afdeel veiligheids inspectie cu ta haci e control y inspeccion riba proyectonan di construccion. Akinan ta check e parti si nan ta bisti safety shoes, con e stelagenan ta ankra, y diferente control cu ta tuma luga diariamente. Nan tin diferente personal encarga pa controla diferente proyecto, cada personal ta asigna na nan proyecto y keda bishita nan. Tin proyectonan cu ta lanta nobo cu ora DTI topa cu nan riba caminda nan ta bishita nan y haci un inspeccion.

Si nota algo cu no ta cuadra, e personal ta haya instruccion pa duna un controlebrief na e doñonan of contratistanan. Ta averigua ta cua ta e construccion en cuestion y ta yama e persona pa papia cu ne si e grado di inseguridad pa e trahadonan ta na un nivel hopi halto. Tin diferente trabaonan cu ta wordo para pa motibo di e parti di siguridad. Si despues di 2 of 3 aviso, si nan no cumpli cu ne, DTI ta para e trabaonan tanten cu nan no drecha locual cu nan mester drecha. Asina cu e puntonan ta drecha, nan por sigui traha bek. Mientrastanto durante e proceso ey, contratistanan ta haya splicacion detaya unda cu tin fayo.

Algo cu DTI tin cu enfrenta hopi ta falta di respet ora nan trahadonan bay haci controlnan na sitionan aki di construccion. Nan ta bisa of kere cu DTI no tin nada di bisa, pero ta asina cu DTI ta encarga cu netamente e parti aki di siguridad cual ta wordo splica detayadamente. Hopi biaha tin confusion entre DTI cu DOW riba ken ta controla kico. DTI ta encarga cu e parti di siguridad di e trahado; ban bisa cu si nan laga un empleado traha sin e proteccion rekeri pa haci e trabao cu siguridad, DTI ta encarga pa notifica esaki, pero DOW ta mas riba e parti di e structura di e construccion.

“Si tin algo cu nan ta mira cu no ta cuadra cu e lo por bira un posibel peliger pa un trahado of otro persona cu ta bin bishita e proyecto of ta eybanda, ta notifica nan tambe pa drecha esaki”, sra. Dorothal.

DTI ta tira bista por ehempel na entrada di proyecto unda cu mester tin un borchi poni por ehempel cu tur hende mester cana cu helm, si esey ta un di e rekesitonan di e proyecto, ora bo drenta e proyecto bo lo mester tin bo helm bisti. Tin biaha ora pasa controla sin avisa, bo por topa cu un par di nan sin helm trahando y tur esaki mester tene cuenta cu nan. DTI ta controla proyecto chikito y grandi unda tin trahado presente pa cumpli cu rekesitonan di siguridad, ta conta pa construccion di cas tambe.

