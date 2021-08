Mester paga peticion di DIMAS online pa evita tardansa den procesamento

DIMAS tin un sistema pa pago cu clientenan mester haci ora di entrega di peticion. Ta bin pa tur cliene cumpli cu e procedura manera cu ta pidi, ya cu de lo contrario e por causa retraso den procesamento di e peticion. Esaki Marilyn Wout, relacionista publico di DIMAS, a bisa den un entrevista.

Ta pidi clientenan pa haci e pago segun instruccionnan, cual ta via Online Bill Payment di Aruba Bank of Banco di Caribe. Of tambe por haci esaki na un di e MFA-nan. “Lamentablemente nos ta haya hopi dificultd pasobra e hendenan ta opta pa paga di un forma diferente. Hopi ta prefera di bay paga na un cahero di banco y e placa ta bay riba un cuenta cu no ta por wordo controla. Por lo tanto no ta “clear” e pago door di Departamento di Impuesto. E consecuencia ta cu e pago ta cana pa e siguiente fase di procesamento. E ta keda pega, te ora cu e cliente reclama cu su peticion ta tardando demasiado tempo.

Wout a splica cu tur cliente ta haya informacion di e metodo di pago. E ta corda cu aña pasa a cambia e metodo di pago. Tabata paga adelana y despues ta entrega peticion di permiso Na januari, 2020, a dicidi pa cambia pa pago online y na MFA, pa prepara e clientenan pa ora cu bay over na uzo di e portal di DIMAS. Tur pago e ora lo pasa online. Tin cliente cu no ta afilia na ningun di e dos banconan y no ta haci e pago online. Nan ta haya nan mes den problema ora cu e pago no ta yega riba e cuenta concerni. E peticion ta tarda mas di lo necesario. Cu otro banconan, e cuenta no ta activo y no ta pidi pa e codigonan necesario. Impuesto e ora no sa cu e ta un pago pa un permiso of pa ki otro cos.

For di aña pasa a bin ta haci investigacion riba e pagonan aki, unda cu e sistema no ta lesa e detayenan den forma automatico. Y ta tuma hopi tempo pa mira di kende e pagonan ta y pakico.

