Mester mehoracion riba cuido di nos muchanan special na Aruba

Heidi Kemp, mama di e conoci ‘baby grandi’ Ricky [18 aña], a duna un entrevista hunto cu e grupo Ta Basta unda a papia over falta cu ta haci den scolnan pa muchanan special manera su yiu. Tin un scol cu a acerca su persona pa su yiu, den e caso aki Centro Alegria. E tabata dificil pa haya un sosten pa cuido pa su yiu segun sra. Kemp, pa motibo cu pa trata cu un mucha manera Ricky, ta rekeri hopi forsa, pasenshi tambe pasobra e no lo laga ken cu ta bay mishi cu ne.

“Un cos ta profesional, otro cos ta haci bo trabao cu amor”, e mama ta expresa. Awor tin un lugar pa Ricky na Centro Alegria. Despues di a trece su storia dilanti algun siman pasa, el a haya hopi reaccion via rednan social, asina el a mira cu tin hopi mucha cu problema similar na Aruba. Hopi mama no ta durf pa bini dilanti, e mama aki ta conseha pa tene curashi pasobra bo yiu no ta nada di otro mundo. Mientras ta sconde yiunan pa tipo di hende cu ta bully, e situacion ta bira mas fastioso sin soluciona problema.

Lila Macay di Centro Alegria ta bisa cu Ricky ta coopera, y tin personanan adecua pa yuda Ricky cu e cuido cu e mester. Centro Alegria ta un luga pa clientenan cu no ta haya lugar otro caminda, pasobra segun sra. Macay nan tin derecho di wordo trata y stima mescos cu tur otro hende. Akinan ta adapta nan programa na e cliente y vice versa. Centro Alegria no ta un instancia cu ta ricibi subsidio dus nan tin cu cobra y lamentablemente tin hopi mayor cu no por paga esaki. E gastonan ta halto, tin hopi rekesito cu ta bini acerca pa via di e condicion di e yiu, anto esey ta costa placa. P’esey tin algun mayor cu no ta trece nan yiunan pasobra nan no por paga. Fuera di ta presidente di e fundacion, sra. Macay ta splica cu e ta presidente pa plataforma di hendenan cu limitacion, tur instancia cu tin di haber cu personanan di cualkier tipo di limitacion ta bini hunto pa asina traha hunto, trahando strategia pa por yuda alivia diferente problema y bini cu solucionnan.

‘Si bo ta stima bo yiu, bo mes tin cu lucha p’e’

Ora bo tin un yiu ‘langdurige handicap’, e mucha mester bin na remarke cu 16 aña pa por haya su bijstand. Cu Covid19 of sin dje, su mama no por a stop pa yega na cuido di su yiu y tur loke e tin mester, mirando cu gastonan pa Ricky por ehempel ta bay te cu 2000 florin pa luna. No tin un trahado social cu ta bini cas pa wak con e situacion ta, na Aruba no tin esaki. “Si bo ta stima bo yiu bo mes tin cu lucha p’e, nunca mi a depende di gobierno pa bay cana caminda di cruz cu hopi hende ta haciendo”, sra. Kemp ta bisa. E no ta facil pa un mayor cu tin un mucha special of cu langdurige handicap.

“E mester mehora pasobra mi conoce un mayor cu ta pasando duro.E ta cobrando pension di 950, e tin cu paga huur, e tin cu paga awa, e no ta yega. Remedinan cu AZV no ta cubri, AZV no ta cubri mucho cos mas”, sra. Kemp ta sigui splica. Ricky por ehempel a haya un bon dokter despues di a cambia esaki pa un otro huisarts, unda prome tabata semper tin problema. Akinan e tabata haya su mes trata cu un problema, despues a resulta cu no tabata esey, cu cambiamento di remedi cu por causa daño na otro cosnan cu no tabata robes prome.

Comments

comments