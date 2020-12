‘Mester mas expertisio den guia y tratamento pa hende cu ta abusa di menor’

Seraida Pemberton-Leonard, directora di Stichting Reclassering Jeugdbescherming Aruba ta splica cu pa hobennan cu a comete un delito contra moral, nan ta cay bao di Reclasering pero mester wak ki tipo di delito e ta. Nos ley ta stipula cu bo no mag tene relacion cu menor di 15 aña, pero hopi biaha bo ta haya mucha muhe di 15 aña cu a tene relacion cu un mucha homber di 17 of 18 aña cual tambe ta castigabel pa ley. Aunke nan lo por ta enamora di otro, mester tene cuenta cu ley ta proteha e menor di edad.

Locual mester mas na Aruba ta e conocemento, mester bin mas expertisio den guia y tratamento pa hendenan cu a abusa di menor di edad, por ehempel bo ta bisa pedofilia pero esaki no ta un ‘sex crime’, esaki ta un problema psikiatrico. “P’esey esaki mester wordo diagnostica como pedofil pa e haya tratamento of guia psikiatrico pa esaki. Hopi biaha ta confundi un ofensa contra moral cu e terminologia di un problema psikiatrico, anto mester bin mas informacion di esaki afo, mas conocemento riba e area ey pa asina nos maneha e problema pa locual e ta,” segun sra. Leonard.

A puntra Reclasering kico ta e conseho ora un famia of amigo of mayor ta na altura cu tin algo a pasa un mucha, pa motibo cu tin un discusion cu no tin suficiente denuncia ta wordo duna y ta sconde casonan. Tin relativamente tiki caso cu ta yega Reclasering den comparacion cu loke bo ta mira den media segun e directora ta splica nos, dus tin algo eynan cu mester pone mas atencion na dje pa e casonan wordo procesa y pa e personanan no unicamente haya castigo di prizon pero tambe cu por haya tratamento necesario. “Pasobra e meta ta pa preveni, pero tambe pa preveni cu e bolbe sosode,” e directora ta comenta.

Principalmente, mester pone e victimanan – den e caso aki e menornan di edad – central, pasobra ta nan futuro mester pone atencion na dje. Tin un taboo rond di esaki pasobra hopi biaha famianan no kier bin afo pa berguensa, of pa no perhudica otro hende of e acusador y su famia, dus e punto ta cu mester pone e victima central y sali na su vanguardia. Esaki mester cana bon pa e abuso stop y pa e victima por haya tratamento y guia necesario, pasobra si esaki no sosode na tempo por bin hopi consecuencia serio pa futuro di e victima.

Un abuso riba su mes ta hopi traumatico, y si e mucha tin cu pasa door di dje añas largo, esey ta unicamente daña su desaroyo mas hopi y mas pisa. “Locual nos kier ta pa unabes bo ta consciente cu algo asina ta pasando, Sali afo como victima y conta un hende, no keda keto y kibra silencio, pero tambe pone atencion na e abusadornan cu tambe mester haya un tratamento banda di nan castigo pa nan compronde nan comportacion pa esaki no boble sosode,” sra. Leonard ta splica.

