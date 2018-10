Mester kibra e taboo di sconde den cas y no busca ayudo

Fundacion Respaldo ta brinda cuido psikiatrico na mucha y adolescente tambe. Pashentnan ta bay nan Dokter di cas cual ta diagnostica e enfermedad y ta verwijs e pashent pa Respaldo pa tratamento specialisa. Na e policlinica di “Kinder en Jeugd” tin psikiatra, psicologonan, ortopedagogo como tambe trahado social cu por bay cas pa guia e mayornan. Tambe tin un segundo ortopedagogo cu ta ofrece guia na scol. Fundacion Respaldo tin dos policlinica, un pa atende adultonan y otro specialisa pa trata cu mucha y hobennan.

Psicologo na policlinica di psikiatria infantil di Fundacion Respaldo, Adaline Rasmijn, a splica cu a funda e policlinica di Kinder en Jeugd algun aña pasa. Pasobra e verwijzing ta bay via dokter di cas e ta accesibel pa tur hende. Si e pashent ta sigura via AZV e por yega trankilamente na e policlinica pues e no ta priva cu bo tin cu paga. E accesibilidad aki sigur ta yuda cu e problemanan cu tin na Aruba den salud mental cerca mucha y hobennan.

Enfermedad mental bao di nos mucha y hobennan

Loke ta mira mas na e policlinica infantil y hubenil di Respaldo ta enfermedadnan ADHD, autismo, depresion y ansiedad. Ansiedad ta bin hopi mas frecuente. Hopi biaha e ta bin cu depresion. Eseynan ta esunnan cu hasta ora nan crece bira un hoben por sigui haya mas problema cu e enfermedad aki.

Sintomanan

E sintomanan ta depende di cada mucha, segun Adaline Rasmijn. Ta depende di e enfermedad cu nan tin. Por ehempel for di chikito, si ta ADHD of autismo, mester mira algo den su desaroyo ta bay otro. Desde chikito caba ta monitor e muchanan pa analisa e sintomanan.

Ki ora mester bay dokter?

Adaline Rasmijn a splica cu Respaldo ta ofrece cuido di psikiatria. Tin psicologonan priva tambe, cu ta pa problemanan menos severo. Eynan por bay na cualkier momento pero lo mester paga priva. Si e mucha tin problema social emocional, semper por bay un psicologo of un trahado social, caminda cu por haya guia con pa anda cun’e.

E policlinica ta specialisa den problemanan psikiatrico pa mucha y hobennan. Por ehempel si na scol, na cas of hasta ora di training di baseball of futbol, ta mira problemanan di comportacion cerca bo yiu, cu no ta wordo splica door di e situacion di cas, e ora e mester bay Respaldo. Si na cas no tin structura, e por ta door di falta di educacion, cu mayornan mes no por maneha e situacion. Den casonan asina no ta problema di psikiatria, sino ta e mayornan mester di guia, pa structura e forma di educacion. E ora ey e mucha no mester ta na Respaldo. Por acudi na Sociale Zaken of cerca un Psicologo priva.

Ainda e drempel ta halto

Segun Adaline Rasmijn, no solamente na Respaldo, pero en general, ora ta trata di problemanan psikico mayornan ta pensa mas riba un drempel, compara cu si bay un Dokter pa un intervencion medico. Acudi na un dokter di cas pa un problema fisico ta mas comun na Aruba, compara cu haya un ayudo psikiatrico of psicologico. Ayudo pa problema psikico ta mesun accesibel y mesun importante tambe, pasobra nos salud mental ta afecta nos salud fisico. Tin biaha muchanan tin sintomanan fisico, cu no ta wordo splica door di algo medico. Ta berdad cu na Aruba hopi cos ta taboo ainda, lamentablemente, specialmente den salud mental. Esey lo mester cambia tambe.

