Mester inverti den cosnan pa reforsa nos economia

Awor aki nos tin un situacion hopi fastioso, segun e Economista Ben Marapin. Tin un Gobierno cu tin un deficit grandi. E debe ta mas cu 85% di GDP y tin un situacion unda cu e economia no ta di gaba. Eynan por mira caba cu e worstcase scenario pa un economia ta andando na Aruba. Tin cu percura pa pone economia traha atrobe. Tin cu percura pa inverti riba cosnan cu por reforsa nos economia. Loke por haci ta con pa haya mas turista. Tin cu wak con pa mehora e calidad di nos forsa laboral.

Si nos wak Aruba y Corsou, cu ta mas grandi cu nos den populacion, dicon nos tin mas debe cu nan of esaki tin di haber cu e debe cu Corsou tin segun Marapin. E entrada pa cabes, esta e bolo, e GDP tin cu wak cuanto hende ta biba riba bo pais. Asina bo ta wak con rico bo ta. China tin un GDP masha grandi mes, pero un pais manera Hulanda, cu tin un GDP hopi mas chikito, door di menos hende, ta pone cu e GDP pa cabes di Hulanda ta hopi mas halto. Asina ta cu Corsou y Aruba. Loke si ta e caso, cu Hulanda a yuda sanea e debe grandi di Corsou, a bin cu reglanan estricto y actualmente e debe di Gobierno di Corsou ta hopi menos, midi den porcentahe di GDP, cu di Aruba. Toch Hulanda ta bisa CFT, pa nan tene cuenta, cu nan ta bayendo den direccion robes. Si wak e problema cardinal di finansas publico ta keda e gasto personal. A bin un saneamento hopi bon. Esey tin cu admiti, segun Marapin. Ora a reforma e sistema di pensioen pa ambtenaar. E no ta asina caro mas pa Gobierno, el a splica. A keda toch un sistema rasonabel pa e ambtenaarnan. Fuera di esey, e no a mira ningun cos structural. Tin cu ataca e problema na e rais, cu ta e sistema di con ta bezig ta nombra nos ambtenaarnan. Esey ta e parti importante. Esey ta un parti so di e problema. Tin cu reconoce cu cierto cos, ora bo ta hinca cen un caminda, esey tur Gobierno ta haci y un mas cu otro, nan ta kere cu nan tin cu inventa e wiel di nobo. Pa Marapin esey no ta un problema. Pero e problema ta cu nan ta inverti den un wiel vierkant. Ta hinca cen caminda cu e no ta rindi bek pabo loke b’a hinca den dje (return of investment).