Mester haci cambio pa compra di seguro

E miho forma ta pa trece un sistema di ley pa cu ora di bay cumpra bo number di auto b seguro tambe mester ta full aña paga pa e ora bo no haya e problema cu autonan ta core auto sin seguro si mira e cifranan di accidente sin seguro cu tin. Sra. Kaveri Ragunath ta amplia mas ariba esaki.

No ta tur cos ta cana manera cu e mester ta, nan ta paga un luna di seguro, bay keur, busca nan number di auto y nunca mas nan ta bolbe. Mester tin un tipo di control y e cambio di e reglanan aki, pa tur cos cana manera mester ta.

Via un compania di un seguro, bo ta haya un acuerdo di pago. No ta tur hende por paga seguro den un biaha, esey ta e cliente ideal. Pero esey no ta caso aki na Aruba. Den e caso aki ta duna un acuerdo di pago, e cliente ta paga pa un luna, e ta haya su documentonan necesario, ta haya su number di auto pa despues nunca mas e ta aparece na compania di seguro, te ora cu algo pasa.

Antes tabata tin un plataforma, unda cu tur esunnan concerni, lo traha cu e plataforma aki y asina ta normalisa tur e problemanan aki. Pero te ainda nada a wordo formalisa ariba dje, y companianan di seguro tambe ta spera cu esaki bin, y nan ta positivo ariba dje, pa asina yega na un ley nobo, un comprondemento, pa asina tur e companianan concerni, por traha cu otro.

Como persona doño di auto, cu no tin seguro, lo ta miho pa bin cu un ley cu ta cuadra cu e number di auto, cual segun Sra. Ragunath ta pro esaki, pero tambe mester wak con esaki ta afecta tur hende.