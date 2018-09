Mester fortalece nos costanan mas cu ta posibel

Mensahe mester ta cla cu tin guera contra criminalidad

Parlamentario di Fraccion di POR, Alan Howell durante conferencia di prensa di e fraccion

blauw a comenta riba e tremendo trabou haci door di Cuerpo Policial, Guarda Nos Costa y otro departamentonan, specialmente durante e fin di siman tras di lomba.

Ta normal cu Cuerpo Policial ta traha duro, ta normal cu Cuerpo Policial ta sali cuida y proteha nos prohimo y nos pais, pero den fin di siman nan tabatin un accion extraordinario fuera di nan trabou diario. A bishita diferente localidad unda a haya personana indocumenta ta trahando y a detene 27 persona ilegal, mientras cu a gara otro cantidad di persona pa otro delitonan, manera ta core bou influencia, posesion di arma y posesion di droga.

Howell ta kere cu esaki ta e mensahe cu Cuerpo Policial, Guarda Nos Costa, otro cuerponan y specialmente Minister di Husticia mester keda hiba. “Mester keda hiba un maneho estricto, mester keda hiba un maneho stabiel caminda ta keda manda e mensahe cla pafo cu tin un gobierno nobo, tin un minister di Husticia nobo y tin un maneho nobo caminda cu den e tempo aki, cu no ta e miho cu nos pais ta pasando aden pa loke ta criminalidad unda personanan indocumenta ta drentando nos pais, mester keda manda e mensahe cla cu ta guera tin contra criminalidad”.

E ta sigui bisa cu mester planta ordo y respet bek na nos isla pa nos comunidad por sinti su mes sigur un biaha mas. Pa logra esaki mester ta proactivo na un manera hopi agresivo riba caya. Agresivo den combatimento di criminalidad y pa tur hende sa cu si bo faya bo ta haya. Continuando, Alan Howell a expresa cu e ta sinti dolor di mira con a pesar di e gran trabou di nos cuerponan di siguridad, ilegalnan ta sigui drenta via nos costanan. Ta gara hopi di nan, pero toch algun ta logra keda.

Dia 1 di october e destaho publico lo tuma lugar pa e helicopter y corto tempo despues lo sigui esun pa e radar cu mester bin bek, lo cual lo yuda cu e combatimento di entrada di ilegalnan.

Na nivel personal, Alan Howell ta kere cu conhuntamente cu militarnan lo mester a traha basta tempo pasa un plan di atencion. E sa cu Minister di Husticia a toca e tema aki caba cu Prome Minister di Mariniers Kazerne, pero ta kere cu no por laga e plan riba mesa y ta ora pa pone e soldatnan na nos costa. Nan ta entrena pa drumi den mondi, pa lastra den mondi, no ta cuestion cu polis no por hacie, pero tin hendenan cu ta specialisa cu por hacie.

E ta keda stress riba e militarnan pasobra cada bes cu kita polis pa haci e trabounan aki, ta

debilita e tarea di Cuerpo Policial cu ta atende cu orden publico. Si uza e militarnan pa un

proyecto di tempo defini pa manda e mensahe cla pa e personanan indocumenta cu ta drenta nos isla cu ora nan drenta ta cu militar nan mester atende y cu man duro nan lo wordo trata y cu aki no tin wega.

No por ta asina cu na Aruba, cu ta un isla chikito mester acepta door di mal maneho na otro pais pa tuma parti di e poblacion eynan pa bin biba akinan na un forma ilegal. Pesey un biaha mas e ta kere fielmente cu ta importante pa marinierskazerne drenta pa reforsa nos cuerponan y combati e drentamento den forma ilegal na nos isla.