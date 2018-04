Mester evalua introduccion di taximeter

Mayor cumplimento cu ley mester a bin pa loke ta trata pago di belasting. E opcion pa implementa uzo di taximeter por ta den consideracion awor aki, aunke taxista no ta cobra bbo pero e lo mester cay den cumplimento cu ley cu ta bisa cu di locual un hende ta bende mester paga belasting. Sr. Ben Marapin, specialista den economia, ta splica.

Den caso puntual di servicio di taxi, tur cliente lo mester paga e prijs husto cu ta depende di e distancia, anto riba esaki e sistema di meter den taxi lo ta mas husto, unda turistanan por haya sa en caso si nan ta wordo horta. Esaki ta existi tur caminda rond di mundo.

Aruba ta chikito y facilmente por ripara si taxistanan kier abusa di e servicio, y asina tambe gobierno por haya sa tambe precies cuanto entrada e tin den e sector aki. Motibo ta cu tin basta persona cu no ta cumpli cu nan deber di belasting, y kisas tin grupo cu no ta registra y no lo por cuantifica nan ganashi. Tur esakinan ta cay bou di e categoria di esunnan cu no ta cumpli cu nan pago.

Impuesto lo keda varia depende di ki sorto di negoshi y depende di cuanto e doño di negoshi ta cobra pa e servicio. Tur hende lo mester paga impuesto y mirando cu no tin meter ni control riba taxistanan, e ora lo por tin un pago di impuesto hopi abou den relacion cu nan ganashi siendo cu un vergunning pa taxi ta stipula actualmente na 75mil florin. Basa riba esey lo por deduci cu negoshi di taxi lo ta laga hopi bon ganashi y kisas no tin un bon control riba esaki, anto e ora meter di taxi por yuda duna un claridad riba esaki, segun Sr. Ben Marapin.

En berdad esaki lo por ta un situacion cu Gobierno por evalua, y zorg pa bbo semper wordo paga depende di e ingresonan di e comercio of negoshi y cada ken lo dicidi di hinca e pago aki den e producto of servicio cu cliente mester a paga, pero den forma husto.

Comments

comments