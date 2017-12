Mester duna Polis e autoridad bek pa controla ilegalnan

Parlamento tabatin un reunion pa cera conoci cu Minister di Husticia, mr. Andin Bikker. El a presenta na Parlamento y splica su vision, su maneho, aunke den forma preliminar. Parlamentario Robert Candelaria ta haya cu e reunion tabata uno bon y a intercambia hopi idea y pensamento.

Minister Bikker a trece hopi punto padilanti, pero Parlamentario Candelaria a accentua e hecho cu ta hopi importante cu pa basta aña e Polisnan no tin e autoridad mas pa controla hendenan cu ta legal of no. Nan no tin e autoridad pa pidi documentacion. E mandatario a bisa den prensa cu e ta revisando e ley di LTU, cual ta regla tur loke ta trata e permiso, ilegalidad, deportacion y etcetera. E punto di AVP e mainta aki tabata cu prome cu bin traha un ley nobo pa pasa, nan kier trata e problema aki di duna Polis bek e autoridad pa controla hende riba nan status legal na Aruba.

Parlamentario Robert Candelaria lo percura pa manda algo pa Minister desde Parlamento pa asina indica cu nan kier pa trata e punto aki. A mira cu den e comision y di parti Minister tin comprension, di cual mas lihe posibel kier traha riba dje prome cu trata e ley nobo. Asina aki Polisnan ta recobra su autoridad!

Tambe a papia riba diferente otro puntonan manera e maneho general di Cuerpo Policial, kico ta e cosnan cu tin di drecha, maneho na DIMAS y mas. Parlamentario Candelaria a indica cu nan a dialoga riba e parti personal y segun tempo ta bay, lo bay tin mas reunion unda cu lo sigui polish y “fine tune”, pero e prome reunion tabata bon.

Loke ta importante ta un Polis cu ta haciendo su trabou como un “Algemeen opsporingsambtenaar” tin e autoridad general pa haci su trabou riba hopi ley y aworaki riba e ley aki tambe. “Si un Polis ta haya necesario pa controla un hende riba su status legal na Aruba, e ta autorisa pa pidi’e pa mustr’e documentonan necesario. Y si esey no ta na ordo e por sigui traha riba dje tambe, hiba e persona warda. Pa cuminsa cu e trayecto pa mira si e persona ta legal of no ta y si e tin cu sali for di Aruba bek”, asina Parlamentario Candelaria a termina bisando.