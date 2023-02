Minister di Labor, Energia y Integracion Sr. Glenbert Croes hunto cu su delegacion ta terminando cu e mision na Hulanda, y ta bay Aruba cu e mision y compromiso pa realisa Aruba Hydrogen Valley. E energy valley mester bira e desaroyo nobo pa ful e zona di e refineria. Na Hulanda Minister Croes y e delegacion a haya tremendo apoyo di Arubahuis, tremendo apoyo di companianan di gobierno hulandes y tremendo apoyo di Sr. Patrick Cnubben kende ta e persona encarga cu ful e desaroyo di Hydrogen na Hulanda. Awor ta bai tin un proceso di educacion pa prepara Aruba su companianan y nos hendenan pa e desaroyo nobo aki. Pa Minister Glenbert Croes esaki sin duda ta un gran oportunidad pa un gran futuro pa pais Aruba unda ta bay probecha dje y proximo generacion cu lo bin despues di nos.

Riba ultimo dia di Minister Glenbert Croes na Hulanda, e tabatin un reunion cu Minister Plenipotenciario di Aruba Sr. Ady Thijsen na Arubahuis cu e tremendo calor humano y e apoyo profesional cu e ta haya di su profesionalnan na Arubahuis. Durante e reunion a discuti diferente aspecto, entre otro con ta bay continua cu e ehecucion di Aruba Hydrogen Valley cu e apoyo cu ta desea di gobierno di Hulanda, di Brussel y posibilidad di un consorcio cu Hulanda hunto cu Spaña pa haci e desaroyo di Aruba Hydrogen Valley bira un realidad lo mas pronto posibel. Tambe a reuni riba e necesidad mirando cu aki 30 luna lo bay stop di uza heavy fuel oil cu ta contaminando nos medio ambiente y switch pa LNG cu ta gas natural. Cu e tema aki Arubahuis lo bay asisti Aruba hunto cu gobierno di Hulanda cu e apoyo cu mester pa por finalisa tur preparativo pa ehecucion di e proyecto Eagle LNG. Aparte di esaki tambe den e ultimo dia na Arubahuis a trata e tema di studiantenan di Aruba. Minister Croes ta haya cu studiantenan mester haya guia, mirando e desaroyo nobo cu ta bin pa Aruba, y for di Aruba caba, orienta nan pa scoge careranan pa desaroya nan carera profesional den otro sector cu no ta turismo. Minister Croes a bisa di a palabra cu ta bay introduci un ‘studenten arbeidsmarktbegeleiding’ cu ta un bureau na Arubahuis pa yuda studiantenan cu ta cabando na Hulanda pa logra trece nan bek Aruba. Gobierno su deseo ta, pa tur profesional y tur hoben cu termina c unan estudio por tin un posibilidad pa un carera na Aruba. P’esey mes a papia cu Minister Plenipotenciario Sr. Ady Thijsen cu a duna tur su apoyo y esaki ta e gran rol cu Arubahuis tin tambe den e brug entre Aruba y Hulanda. Minister Croes agradecido pa e mision y obviamente a regresa Aruba cu tareanan grandi y percura pa e futuro grandi nobo cu Aruba tin derecho riba dje, cuminsa bib’e lo mas pronto cu ta posibel poniendo man na obra tumando accion y esey ta bay haci.