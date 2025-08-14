Director di ATIA sr Herrick Henriquez durante un entrevista a duna di conoce cu nan tambe ta den e foro nacional cu ta wordo maneha pa Banco Central ta un foro cu tin tres pa cuatro aña caba andando el a cumisna cu e placa digital y e aña aki a papia mas over di fraude y digital crimens. Nos si ta pensa si wak den e survey cu a keda haci den e foro cu e pago digital y e aseso na pagonan digital ta algo cu mayoria compania mes kier esei y nos tur kier e carchi den nos telefon unda bo ta yega tap y ta mas save, Aruba tin tap pero tin un limite y eynan nos mester yega na un manera cu e turista cu ta yega Aruba cu nan tin aseso ne plataforma digital. Aruba tin algun plataforma ta keda usa pero ta limita na banco di Aruba.
Merca y Hulanda ta hopi conoci cu e parti tecniconan y e parti di app y via di telefon y via un transfer cash pa otro y ta algo cu nos mester cuminsa traha e plataforma aki na Aruba y ta algo cu a trece dilanti basta biaha. Pesei nos di ATIA ta keda traha cu banco central den e foro pa por trece solucion. Tabatin algun solucion cu nan ta bezig ta sondea y awor tin cu keda implementa sr Henriquez a menciona.
Si bo wak un UBER unda cu bo bay afo, unda via bo plataforma digital y bo carchi den dje y bo ta paga tur caminda. Pa Aruba mester bin un manera cu tur transporte por bay via un plataforma asina, ya bo ta conecta na dje y tur taxista ta haci un bon trabou y nan ta e cara cu e mayoria biaha turista ta wak prome biaha pero un isla moderno y bo ta propaganda den den top pero ta traha cu cash mientras tur hende ta birando digital.