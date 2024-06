Tin cu lamenta cu e trabou pa loke ta e trapi di sero Hooiberg tanto e stapnan y e heronan cu bo ta wanta pa subi bay halto tabata di mal trabou, posiblemente pura y no controla pa DOW. Pasobra si for di prome instante cu a mira cu posiblemente e tubonan “handrailsnan” no ta hinca bon den tera of ta wanta na un manera cu porta tanto presion di hende despues di tempo por kibra mester a busca un solucion. E renobacion pa loke ta e trapi Hooiberg ta fout di tanto contratista y DOW cu no ta haci nan trabou como supervision y awor kier core sali haci nan trabou.

DOW a publica esaki riba nan social media:

Siman a habri unda cu a haya notificacion cu e handrailsnan na hooiberg a bolbe los.

Nos personalnan a bay na e sitio y a constata cu ta vandalismo a wordo haci. A dicidi di kita tur e handrailsnan pa asina evita algo pasa.

Ta pidi e bishitantenan/turistnan pa tene cuenta cu no tin handrails na e momentonan aki y tene cuenta ora di subi y baha hooiberg.

Por ultimo nos kier a danki na departamento di Bouwkundige Werken pa actua liher di kita e handrailsnan aki.