Mester crea disciplina pa uso di sistema bancario digital

Den combersacion cu Sr. Pierre Rafini di Asociacion di Banconan di Aruba, e la manifesta cu mester bin un disciplina riba e clientenan pa uzo di sistema bancario digital.

Un ehempel ta tocante e fechanan di pago di prestamo cu nan a stipula, pa e banco por kita e cuotanan den e dianan corecto unda lo tin e suma disponibel. Si e cliente ta cobra por ehempel, dia 21 di luna, e ora banco lo por pone dia di pago di bo prestamo dia 5. Of si bo lo haya bo salario dia 28, e ora e cuota lo wordo debita dia 10. E cliente semper tin e opcion di pa haci e rotacion di e dia corecto pa cobra cu banco, Esaki tambe ta terminonan di discusion, di terminonan cu banco. E cliente tin opcion pa bay cambio y haci cambio di e fecha pa nan wordo debita. E idea no ta perhudica ni un hende, segun Sr. Raffini a splica.

Tin caso cu lo por presenta, cu un compania unda un hende lo cuminsa traha tin su cuenta di banco, anto e empleado ta haya un cuenta nobo pa cobra y lo haya e placa mesora. Pero hopi biaha bo cuminsa cu un banco hopi jong, y ta custuma cun’e, ta cliente di hopi aña y no kier cambia di banco. Loke e cliente por haci ta e cliente ta bay su banco y pidi un otro dia di pago. E idea no ta pa perhudica niun hende, cu ta cobra laat of ta cobra trempan, mientras cu nan lening si ta caduca ariba un fecha stipula.

Mas aleu, Sr. Raffini a bisa cu check lo wordo elimina y cu informacion lo ta coriendo riba social media caba, pero lo bay tin mas informacion riba esaki. E prome paso ta elimina check pa clientenan personal. Ultimo estudio realisa a bisa 1 de cada 1 mil cliente tin un checkgroup ainda. Mas tanto compania ta uza check group pa paga salario, belasting, of algun otro tramite, y lo tabata tarda mas o menos 3 pa 5 dia. Nan lo mester purba di yega na otro deal alternativo cu e supply pa sigui haya e mercancia of servicio cu tin mester.

Otro caso cu Sr. Raffini a splica ta cu un si p.e. si un sucursal na Corsou lo pagabo cu check, bo por toch bin banco na Aruba anto realisa e deposito riba bo cuenta, banco lo cobra y procesa esaki riba clearing anto haci efectivo pa e cliente despues di algun dia.

Den e caso di Hotelnan y companianan grandi, cu ta ricibi cliente for di exterior, si algun ta paga cu check ainda, den un caso asina aki, hotel lo por bisa cua lo ta e formanan di pago cu nan lo acepta. Na Merca mayoria di e transaccionnan bancario lo ta riba transferencia online, nan no ta usa e modalidad di check mas.

Ta considera conviniente den e era nobo aki duna cierto orientacion na e clientenan cu tin cu ainda no sa con pa traha cu e sistema di tranferencia online, mas tanto hende grandi, siña con pa traha riba dje den un forma facil riba uzo di servicionan bancario riba mobil. E clientenan lo ta invita pa cuminsa traha riba nan account online, cu sigur e ta bay resulta hopi facil y lihe mes. Asina Sr. Pierre Raffini, di Asociacion di Banconan a finalisa bisando.

