Mester caba cu e fenomeno di Uitzendbureau

Sr. Diego de Cuba ta di opinion cu mester deshaci di tur e uitzendbureaunan. E ta masha contra di esaki ya cu nos pais ta mucho chikito pa tin uitzendbureaunan.

Tin varios hende ta haci negoshi cu uitzendbureau cual no ta algo bon pa haci. Esaki STA a vocifera na gobierno caba y primeramente, mester elimina uitzendbureau for di companianan estatal di Aruba y despues elimin’e completamente. Si un compania tin un departamento di Recurso Humano y tin un Departamento di Labor, mester modifica e departamento aki y tur cos mester bay via Departamento di Labor.

Y aki ta caminda cu minister, mester a pasa un basora masha tempo caba, pone un Management Team serio. Un team caminda cu ta mira berdadero cambio, sanger nobo, caranan nobo, pa bay haci e trabao aki. Y esey, lamentablemente, ta algo cu no ta wak ta pasando. Tur hende sa cu ta masha hopi keho tin, ariba departamento di labor.

Pa drecha e situacion aki, mester pasa un basora. Si tin hende cu mester bay ariba non – actief, asina mester ta. Pero e situacion no por keda asina ey. Tur hende sa cuanto critica tin ariba e departamento aki y no por keda para wak, mester bin accion. Y esaki ta caminda cu Sr. de Cuba ta bisa cu mester ehecuta. Si keda sin ehecuta, ta tanto bal cu tin ley, cu ta bay Staten, pasa ley pero no ta aplica of ehecuta e ley aki.

No por ta asina cu ta haya companianan cu ta emplea ilegalnan, cual e miho manera ta pa duna nan un boet pisa. Esaki mester bin un cambio. Den e comision aki, Sr. de CUba ta bastante skerpi. Y si e mira cu e cos no ta bayendo den direccion cu sindicato STA kier pa e bay, e no ta keda den e comision.

Pero ta hendenan cu hopi experiencia ta den e comision y den e campo laboral, STA a bay hopi bataya, cual mayoria di e batayanan e la gana y e ta cla pa bay guera pa e clase trahado.

