Mester busca solucion pa cu e bendemento ilegal di droga riba nos beachnan

Basicamente loke a pasa ta cu, AHATA a reuni cu e comite di Turismo y tambe e Organisacion Gubernamental di Asuntonan Economico y Financiero, den cual Sr. Ricardo Croes ta miembro di ambos organisacion, tocante e legalisacion di marihuana. Sr. Jim Hepple, di AHATA ta splica mas di e reunion aki.

Primeramente, Sr Hepple a bisa cu AHATA no tin un posicion ariba esaki. Algun di miembro di AHATA tin nan punto di bista, cu no necesariamente ta punto di bista di AHATA. E prome cu cos cu AHATA kier a recorda Sr. Croes ta cu e uzo di marihuana ta ilegal na Aruba y AHATA ta respeta ley. Di dos punto di AHATA ta cu, pa ley, chauffeurnan di bus, tourjeep etc, mester pasa un drug test pa nan por haya permiso pa core un bus yena cu turista. Ley mester wordo respeta. Despues a sigui discusionnan general tocante e uzo di marihuana. Si bin cambio, esaki mester wordo dicidi pa e pueblo di Aruba.

Si tin algun punto cu AHATA a trece dilanti na e comite di Turismo como tambe e Organisacion Gubernamental di Asuntonan Economico y Financiero, cu e bendemento di droga ilegal ariba nos beachnan. Lo ta mas miho si tabata tin un otro manera pa trata cu e problema aki. Lastimamente nos bishitantenan y e trahadonan di hotel no kier wordo molestia cu e pregunta aki. Ta existi e pensamento, eroneo cu door cu Aruba ta pertenece na Reino Hulandes, cu droga of marihuana, lo ta legal na Aruba tambe. Pero esaki no ta un experiencia agradabel, cual ta uno cu ta tuma luga frecuentemente ariba Palm Beach.

Tin un gran cantidad di ciudadanonan Mericano cu ta usadonan di marihuana. Y den estudionan reciente di aña pasa, a resulta cu un total di 55 miyon di adulto ta usa marihuana. Y esaki ta creciendo door cu varios estado Mericano ta legalisando e uzo di cannabis. Y gran parti di e usadonan ta e millenialnan. Nos mester ta consciente cu tin cambionan tumando luga pafo di nos fronteranan y nos mester ahusta nos mes na esaki. Pero te cu aworaki marihuana y cualkier otro droga ta ilegal ainda na Aruba.

Hopi di nos bishitantenan ta keriendo cu door cu Aruba ta parti di Reino Hulandes, cu nos leynan di droga lo ta mescos cu na Hulanda. Nan no ta comprende e diferencia di leynan entre esun di Aruba y di Hulanda. Pero lo no tin bendedo di marihuana, si no tabata tin demanda pa esaki. Y segun Sr. Hepple, lo mester busca un solucion pa cu esaki.

Comments

comments