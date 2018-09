Mester busca solucion pa cu autonan stuurwiel banda drechi

Sr. Alex Pieters di Departamento Motorisa ta elabora tocante e desaroyonan pa examen di rijbewijs pa automobilistanan di man drechi.

Segun sr. Pieterz, te aworaki niun hende a presenta cu un auto di man drechi na examen di rijbewijs. No tin nada ley cu ta specifica cu ta prohibi pa uza e autonan aki durante examennan. Tin mas cosnan cu no ta aplicando, dus aworaki cu e proyecto ta bezig nan no ta enfocando solamente den e parti di digitalisacion di examen so,sino tambe nan ta pas aan ful e procedura pa wak kico ta e reglanan cu tin pa un hende cu presenta pa examen. Mester cuminsa pone cierto exigencianan pa auto, bus y truck. E problema di e autonan di man drechi ta cu tecnicamente no tin nada pa strob’e y haci’e prohibi pa trece of uza na Aruba of pa pasa un examen di rijbewijs. Otro problema ta cu nos infrastructura no ta traha pa un auto di man drechi y e examennan ta traha specificamente pa autonan di man robes. Sr. Pieters ta pro pa keda cu e autonan di man robes, pasobra e ta basa su mes rib’e Un argumento ta cu ta un tiki laat caba, pasobra mirando e cantidad di autonan di man drechi cu ta wordo importa y e decision politico cu ta bin tras di esaki. Pero manera a compronde cu den e ultimo temponan awo cu ta hayando rapportnan di Forensis y Nagico, e porcentahe di accidentenan ta subiendo dor di e autonan di man drechi.

No tabata asina prome, pasobra e grupo di hendenan cu autonan asina tabata tiki. E situacion di autonan di man drechi ta sosodiendo na varios pais. Tecnicamente no tin nada pa stroba e tipo di autonan aki, pero e ora ta bay rib’e siguridad den trafico. E ta keda den e concentracion constante di e chauffeur si e tabata maneha un auto di man robes pa hopi tempo y awo ta cambia p’esunnan di man drechi. E momento cu faya den esaki, e chens ta grandi pa desvia y pone trafico den peliger.

Sr. Pieters ta sinti cu mester tuma contacto por medio di un carta pa laga e compania di e tipo di autonan aki sa cu e autonan aki ta contrui pa cierto infrastructura, pa cierto procedura y cierto regio. Dus e no ta traha pa core den regio Hulandes of otro caminda. A base di esey por cuminsa pa pak aan e situacion.

