Mester bin un miho relacion entre sindicato y gobierno

Sindicato y gobierno mester drecha e relacion den futuro paso na final sindicato ta keda representante di e trahado segun Sr. Hubert Dirks di FTA.

Na prome luga, sindicato FTA kier a gradici tur e miembronan cu a sa di apoyanan. E situacion na Aruba ta cu tin un demanda pa bira miembro di sindicato. E reto mas grandi cu tabata tin na Aruba ta keda pa tin un bon relacion cu tanto e trahado, cu e dunado di trabao y gobierno. E relacionnan pa ultimo añanan no tabata e miho. Pa loke ta gobierno, sigur, tabata tin temponan cu tabata tin miho relacion. Y tambe un relacion cu no a bay bon.

Cu e dunado di trbaao, e por bay hopi mas miho y tambe cu gremionan comercial. Cu esaki pais Aruba por logra mas tambe. E trahado mes ta keda un reto, e ta hopi demandante, hopi exigente, cu tur su derecho. E trato cu e trahado ta hayando e ultimo tempo no ta e miho tampoco. E trahado di su banda tambe, sindicato ta kere cu falta conscientisacion. E trahado mester wordo siña di su derecho y debernan. Pero sindicato FTA ta spera, cu nan momento cu un trahado di berdad kier produci y kier traha, e por wordo trata corectamente, hustamente.

Cu salario husto y trato drechi, locual cu ultimo tempo sindicato FTA tin masha problema cun’e.

Si e trahado no tin su sindicato y no tin un manera pa defende su mes, e ta haya su mes den hopi problema y no por neglisha e parti laboral. Esaki pa motibo cu e parti di labor ta masha importante, no solamente pa e trahado pero tambe pa su famia.

Na Aruba tin poco atencion, mester tin tiki mas coordinacion y di parti di Departamento di Labor, den ultimo añanan no tabata tin multa manera mester ta. Tur esaki a trece e trahado den problema. No mester ta asina, pasobra si tin leynan, esaki mester wordo cumpli cun’e. E doño di trabao su posicion ta pa flexibilidad laboral, e mester ta di tur dos banda. E mester ta di tur dos banda y no di manera cu ta explota e trahado, segun Sr. Hubert Dirks, lider di sindicato FTA.