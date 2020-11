‘Mester bin ley pa proteha Bubali Plas mas miho’

Daryl Lue, Bedrijfsvoerder RWZI, ta expresa cu mester bin leynan pa proteha area di Bubali Plas mas miho. Aworaki si bo tira sushi eynan of cualkier otro cos contra naturalesa, no tin consecuencia firma tras di dje. Si tin un ley of sancionnan esaki lo por yuda segun sr. Lue pa minimalisa actonan ilegal na e area aki.

Norman Kuiperi, director interino di Fundacion Parke Aruba a bisa cu na mitar di e aña aki nan a haya Bubali Plas como un di e terenonan cu ta bay cay bao di maneho di Fundacion parke Aruba. Unabes a haya esaki, a sinta cu DOW y tin varios combersacion pendiente pa wak con lo maneha henter e area aki hunto. Semper den pasado DOW tabata esun cu tabata mitiga e matanan y tambe fluho di awa. Parke ta bay wak con ta bay conscientisa e importancia di Bubali Plas.

E area aki ta un lugar cu tin mas cu 80 specie di parha ta biba permanente eynan, of cu ta bini di paisnan pa nort of pa zuid di Aruba ta bini pasa nan temporada eynan. Pa loke a pasa ultimo cu e piscanan morto na e area, tin mas indicacion cu esaki tabata pa via di e cantidad grandi di awasero. Ora mira e luga unda mayoria di e piscanan morto a wordo haya, e ta un area cu ta hopi seco. E ta mescos si bo tin un aquarium na bo cas y bo dicidi di cambia e awa, ora bo haci esaki na bo cas bo ta cambi’e poco poco. Pero den e yobida ultimo tabata hopi awa a wordo basha, anto esaki ta yega na e punta banda di The Mill unda eynan e ta drenta, y e piscanan cu tin eynan ta sufi e consecuencia, den e caso aki mastanto e pisca Tilapia.

Di tempo cu a delibera cu gobierno pa haya e terenonan aki bao di nan maneho, Parke a cuminsa un plan pa traha ley con pa proteha e areanan aki, y tambe con pa ehecuta esakinan. “Bo por pone baranca, bo por pone hende bay wak p’e pero tur esey ta costa, mester bay wak con pa mitiga loke bo tin pa bay haci e. Hende mester gewoon bira mas consciente cu esaki no ta un luga pa tira sushi of otro cosnan dañino pa naturalesa”, segun sr. Kuiperi.

