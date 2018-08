Mester atrae mas turista pa centro di ciudad

Sra. Marjorie Vermeer-Luidens ta comenta cu Mamboo kier pa mas turistanan drenta den centro di ciudad.

Sra. Vermeer-Luidens ta splica cu nan por haci uzo di tur locual nan tin caba y purba conkistanan e turistaan pa nan bin den centro di ciudad. Locual a remarca ta cu e Tram por ehempel no ta traha bon den e sentido cu e no tin e funcion pa obliga e hendenan baha ni explora. Tambe tin barconan cu ta drenta atardi y den orarionan cu Tram a stop di funciona y yen di tienda a cera caba. Sra. Vermeer-Luidens ta mustra cu tin dos tipo di clientenan pa sirbi, esunnan local y e bishitantenan. E orarionan cu cierto bishitantenan lo kier explora e centro di ciudad ta den atardi pa anochi ora e clima ta na nan fabor. Pero esaki ta oranan cu mayoria negoshi ta bay cera of ta cera caba cu e excepcion di mallnan cu ta habri ainda den oranan di anochi. Sra. Vermeer-Luidens ta remarca cu centro di ciudad mester por ofrece servicio y entretenimiento tambe den oranan di atardi y anochi p’e bishitantenan. E ley ta duna permiso na comerciantenan pa habri na e orario cu nan ta desea, pero nan mester tene nan mes na e leynan laboral. Locual mester sosode, segun sra. Vermeer-Luidens, ta pa pensa mas den turiscamente, haci uzo di e facilidadnan, traha hunto cu Gobierno, etc. Y cada tienda lo mester bay paga un cuota pa sea mantenimiento, entretenimiento, mercadeo, etc. P’esey mester bid ta hopi importante. Mescos cu Corsou tin e Downtown Management cu ta exitoso.

Sra. Vermeer-Luidens ta pidi tur comerciante pa lanta y traha hunto, y pa Gobierno caba cu trabounan pendiente.

