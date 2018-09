Mester aporta na haci Aruba competitivo

Fundacion Digna Lacle-Herrera, cu tin como meta formacion politico, ta bay cuminsa cu su tercer curso otro siman diahuebs. Durante un conferencia di prensa unda lider di partido AVP sr. Mike Eman tambe tabata presente, mr. dr. Rycond Santos do Nascimiento a splica cu ta cuminsa cu e curso ‘Bestuurlijke besluitvorming & Bestuursrechterlijke rechtsbescherming’. Presente na e conferencia aki tabata miembro di e fundacion mr. Ichelle Simon.

Docente di Universidad di Aruba, mr. dr. Santos do Nascimento a bisa cu algun tempo prome cu e mester a defende su proefschrift y tabata pensa di ki forma e por a contribui na su pais Aruba. “Mi deseo ferviente tabata pa yuda den hisa nivel di politica na Aruba. Esey ta keda mi meta. Ta p’esey mes mi ta sumamente agradecido p’e confiansa cu partido AVP a brinda mi p’asina mi por contribui na mi pais.”

“Locual nos a bin ta desaroyando ta cursonan cu nos kier keda duna. Tambe otro cursonan manera Finanzas Publico y Economia. Cursonan tocante Etica den politica y ideologia politca. Nos ta bay desaroya cursonan na Papiamento pa un publico mas amplio.”

Rycond Santos do Nascimento a bisa cu aunke e cursonan ta wordo duna den Cas di Partido AVP y cu nan ta wordo presidi dor di Fundacion Digna Lacle-Herrera, nan ta informacionnan imparcial. “Tur loke nos ta trece dilanti ta para den ley. Ta locual ta para den nos Constitucion, ta nos principionan como pais. Esey kiermen cu e leynan aki ta conta pa tur hende. Pa miembronan di AVP den oposicion y ora nan ta den Gobierno, mescos tambe pa otro politiconan. Na momento cu tur hende ta consciente di esaki nos por traha pa un Aruba cu ta progresa, cu ta bay dilanti y sigui crece.”

El a remerca cu na Aruba tin hopi polarisacion y esaki tin como consecuencia cu profesionalnan tin miedo pa uza nan conocemento na bienestar general di pais Aruba. Nan tin miedo di wordo stigmatisa y asocia na un partido politico. “P’esey mi ta haci un yamada na tur profesional cu si bo tin un conocemento special cu ta di importancia pa nos comunidad, anto uz’e. E yamada aki no ta nifica cu bo mester uz’e pa partido AVP, pero ta conta pa tur otro partido. Duna un aporte na bo pais pa medio di bo conocemento. Ban hunto hisa e nivel di politica na Aruba.”

E lema di Fundacion Digna Lacle-Herrera ta ‘Level up’ y esey ta sigur loke e fundacion y su dirigentenan ta para p’e. “Semper tin espacio pa sigui crece, semper tin espacio pa alcansa un nivel mas halto den bida y mi ta kere cu si di berdad bo tin bo pais na pecho, no keha so, pero contribui, haci algo, aporta.” Esaki tabata un yamada fuerte di mr. dr. Rycond Santos do Nascimento, pasobra manera el a bisa “miho educa bo ta, miho prepara bo ta, miho por por aporta pa haci bo isla uno competitivo.”

