Mervin Wyatt-Ras: Presupuesto 2018 no ta conta cu aprobacion di Raad van Advies

Parlamentario, drs. Mervin Wyatt-Ras, durante conferencia di prensa, a elabora ariba e presupuesto 2018 cu a ser entrega na Parlamento diahuebs dia 5 di april pasa y cu mesora pa 6 or di atardi di e mesun dia a yama un reunion di Comision Central pa diabierna dia 6 di april. Pues den menos cu 24 ora a trat’e. Un presupuesto cu gobierno a tarda 5 luna pa por entreg’e na Parlamento. Parlamentarionan den coalicion ya caba a palabra, sin consulta cu fraccion di AVP, pa entrega preguntanan encuanto di e presupuesto no mas tarda cu dia 13 di april. Es decir lo haya solamente 7 dia pa entrega pregunta. Fraccion di AVP cu semper ta cumpli cu su trabounan sigur lo cumpli pero aki por mira e forma con gobierno ta dicidi pa Parlamento. No a yama te ainda niun Seniorenconvent ni reunion di Comision di Asuntonan Domestico pa discuti con lo trata e presupuesto. Djies ta haci loke gobierno ta bisa. Wyatt-Ras ta haya tambe e forma di reacciona di parlamentarionan muestra cu tin un “stempel parlement”. Den esaki sr. Croes tin razon ora e ta papia di un stempel di coalicion, paso sigur cu si por papia di un “stempel coalitie” y un “stempel parlement” cu ta haci kico cu gobierno kier, Wyatt-Ras ta reitera.

Pa loke ta trata reaccion di Raad van Advies ariba e presupuesto, Wyatt-Ras ta trese padilanti cu esaki si por a duna un punto lo a score un “dikke onvoldoende” pa esaki. Raad van Advies ta indica: “Geconstateerd is evenwel -in grote lijnen- de beleidsvoornemens in de toelichting op de begroting, onvoldoende concreet zijn beschreven dan wel financieel zijn onderbouwd”. Unda cu si ta indica maneho mas concreto no ta indica e consecuencia financiero di esaki. Mientras cu esakinan lo hisa gastonan segun Raad van Advies.

Raad van Advies ta menciona cu e Nota di Cambio cu a ser entrega djies despues cu a manda e presupuesto pa Raad van Advies mester a wordo incorpora den e presupuesto mes. Por a tuma nota den declaracion di Minister Presidente cu for di dividendonan a yega na e suma cu ta describi den e nota di cambio.

Raad van Advies ta reclama gobierno alavez di no a manda difrente rekistitonan manera 1) liquiditeitsprognose 2) gespecificeerd overzicht van de gegeven garanties y 3)overzicht van de vorderingen en schulden per ministerie.

Raad van Advies ta indica cu nan a haci un excepcion pa duna conseho tog pero cu den futuro lo no tuma tipo di concepto di leynan asina cu no ta cumpli cu proceduranan cu ta ancra den ley, es decir cu gobierno aki cu ta pretende di ta integro no ta cumpli cu ley: “De Raad wil er wel op toewijzen dat in de toekomst echter dergelijke onvoldragen ontwerpen niet in behandeling zullen worden genomen.

Raad van Advies ta spera cu pa loke ta trata presupuesto 2019 si lo cumpli cu tur procedura describi den ley: “De Raad gaat er van uit dat ten aanzien van de Landsbegroting 2019 alle procedures zoals die wettelijk zijn voorgeschreven inderdaad zullen worden toegepast”.

Banda di esey envez cu gobierno aki a baha gasto paso nan a keha anjas ta keha cu tin mega debe, gastonan di operacion a subi mientras cu gastonan di personal tambe a subi cu 100 empleado extra. Ademas di esakinan inversion tambe a subi.

Por constata pues cu di parti di gobierno no tin niun versobering, pero si ta exihi pa nos pueblo bai paga 6% di BBO. Un mocion entrega dor di fraccion di AVP pa no introduci aumento di BBO a ser rechasa dor di e Parlamentarionan di e “stempel coalitie”.

