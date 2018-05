Mervin Wyatt-Ras: “Gobierno mester ta honesto cu sector social”

Parlamentario Mervin Wyatt-Ras durante conferencia di prensa di fraccion di AVP a trece padilanti cu pa loke ta trata sector social danki na e y su fraccion sector social por conta cu e suma completo pa ehecuta e plan social. Den e nota di cambio no.2 gobierno a kita un suma di 5.6 miyon for di dicho plan. Aki por nota e falta di prioridad cu di berdad gobierno MEPPORRED tin pa sector social. Tambe por nota cu gobierno no ta honesto cu e sector aki.

Con straño e por zona gobierno despues di a declara cu tin un asina yama “crisis” social a anuncia cu fanfaria cu lo pone 17 miyon disponibel pa sector social, mientras cu den e nota di cambio kier a pasa Parlamento un “fastball” y kita parti di e suma aki pa parti pa otro sectornan, paso a resulta durante tratamento di presupuesto cu e gobierno aki tin placa y no ta manera cu gobierno ta aparenta.

Si Wyatt-Ras y su coleganan no a paga tino gobierno por a kita 5.6 miyon for di sector social. Den e nota por lesa:

”De kosten voor 2018 van het Sociaal Crisisplan worden na her-allocatie geraamd op Afl. 11.639.7000 minder dan oorspronkelijk voor 2018 rekening meegehouden. Dit gezien de implementatie van het Sociaal Crisisplan in mei aanstaande van start gaat door de late vaststelling van de ontwerpbegroting 2018”. Aki gobierno ta admiti cu nan tabata laat. Veld social a kere cu ta bai haya 17 miyon florin pero esaki lo tabata menos. Danki na Mervin Wyatt-Ras y su fraccion instantaneo gobierno a core pone e suma bek den presupuesto. Wyatt-Ras y su coleganan tabata cla pa presenta un amiendo pa aloca e suma di 5.6 miyon bek. Pero gobierno a spanta y core cambia e nota y entrege. Gobierno pues no ta serio pa loke ta trata su intencion pa sector social.

Wyatt-Ras alabes a expresa su preocupacion pa cu e “crisisheffing” of aumento di BBO te 6% cu e gobierno aki a pasa den e presupuesto 2018 y tambe pa aumento di prijs di gasolin. Esakinan sigur ta afecta nos pueblo y hinca nos pueblo den un berdadero “crisis”, specialmente esunnan vulnerabel. Prijsnan y costo di bida lo subi, trahadonan lo perde trabou y esunnan cu no tin suficiente placa cu no por cumpli cu pago di debe of ta drenta den debe y pobresa y lo cay den depresion, stress y crisis. E consecuencia di BBO sigur lo ta un crisis social ocasiona dor di gobierno MEPPORRED.

Wyatt-Ras a cuestiona tambe e hecho cu ta menciona uzo di marihuana na comienso di e plan di crisis social, mustrando di e forma aki cu Cannabis ta parti di e crisis social y den mesun rosea gobierno ta considera Cannabis como pilar economico. Esaki no ta cuadra cu otro y ta contradictorio na otro.

E uzo medicinal di Cannabis ta ser studia caba dor di AZV pa trata cu pashentnan y ta algo cu ta masbien e mundo medico por duna un opinion al respecto y lo mester tin normanan estricto, mientras e uzo di Cannabis recreacional ta contra di ley na Aruba. Den corant tin varios ehempel di caso unda polis ta hiba cuidadanonan cera pa posesion di droga of ora ta planta marihuana. Segun Wyatt-Ras cantidad di adictonan cu awe ta esclavo di hard drugs ta trece padilanti cu nan a cuminsa uza marihuana den prome instante. En bista di e problemanan grandi cu adiccion ta causa cerca nos hobennan y adultonan y den nan famia Wyatt-Ras no por apoya uzo recreacional di Cannabis.

Wyatt-Ras a aclaria su voto y di su fraccion pa loke ta trata e mocion di Cannabis. Su persona a ricibi diferente remarca pa loke ta trata e mocion. E mocion ta boga pa e uzo medicinal pero tambe ta boga pa normanan menos streng pa test uzadonan di marihuana. Wyatt-Ras no por sostene tal mocion en bista cu no por ta posibel cu ta baha normanan di test di cual dunadonan di trabou, entre nan di contratistanan y refineria, ta depende pa garantisa siguridad na trabou. Tambe ora di yuda hobennan di keda for di adiccion ta uza testnan pa yuda nan. Wyatt-Ras a considera e mocion como un fastball pa asina regla e uzo recreacional di Cannabis. P’esey mes e no por a sostene. E uzo medicinal manera Wyatt-Ras a indica ya ta ser studia dor di expertonan di AZV y no tin mester di mocion pa esaki.

