Mervin Wyatt-Ras: Despues di a firma e protocol cu Hulanda, Minister Ruiz Maduro a keda cu klompen bisti

Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras den su discursotratando presupuesto di enseñanza, economia y cultura a cuestiona pa loke ta trata nos economia y finanzaspublico e minister di finanzas y economia. Wyatt-Ras a trece padilanti su preocupacion pa loke ta efectonan di “crisisheffing” ariba nos hendenan, especialmente esnanvulnerable y esnan cu ya caba no tin hopi placa den nan cartera. Nan mester cumpli cu pago di vivienda, comestibles, productonan, pago di awa, coriente, gasoline y skol pa nan yiunan. E “crisisheffing” a dal noshendenan duro y a haci hopi dolor. Nos hendenanhumilde a ser castiga.

Gobierno lo introduci un sistema di impuesto nobo. Den e contestanan di gobierno na nos fraccion ta menciona cu lo no menciona mas riba factura e tipo di impuestonan, manera BBO, BAZV y BAVP, sino solamente un bedrag. Esaki no ta un forma transparente di anda cu noshendenan. Y asina tambe por sigui subi prijs sin cu e consumidor por wak kico ta e impuestonan riba su slip ora e cumpra algo. Un dado momento ta haci cu noshendenan ta kere cu no tin niun belasting. Esaki ta pa tirasanto den wowo di nos pueblo. Ta kico gobierno aki ta kere cu nos hendenan no sa?

Net pa un minister cu tabata reclama tur cos den parlamento. Un minister cu a pidi pa CAFT bin Aruba y a cana entrega rapport na tur hende na Hulanda cu tin mega debe awor a zorg pa hisa gastonan di gobernacion. Pues ta obvio cu no tabatin mega debe.

Costonan di aparato gubernamental a subi cu 130 miyonsegun CAFT en comparacion cu realisacion di 2017.Dicon ta skohe pa medidanan envez di baha gasto di operacion di gobierno y di personal cu a kita hende y a nombra mas. Gobierno aki no ta serio, segun Wyatt-Ras.

Paloke ta trata introduccion di un sistema di impuestonobo, Wyatt-Ras a puntra gobierno dicon no tin consehodi Banco Central? Tampoco no tin conseho di CBS, ni di e departamento economico, comercio y industria? Pregunta cu el a haci ta ki efecto e reformacion fiscal lo tin riba inflacion? Ya caba prijsnan di producto, cuminda, vivienda, awa, coriente, gasoline ta subiendo, ki lo ta e efecto di e reforma fiscal riba esakinan?

Pa loke ta trata cambionan fiscal minister a informaparlamento cu den promer fase no por spera influenciariba poder di compra. Pa fase 2 te cu 4 mester hacicalculacionnan ainda. Wyatt-Ras a puntra ki ta efecto di e cambionan di ley di impuesto, introduccion di crisisheffing y adaptacion di IB y grondbelasting pa p.e.un persona cu tin salario minimo lo ser contesta den reunion?

Minister por duna nos bista di e impacto di reforma fiscal y introduci crisisheffing, cambionan di IB/LB y grondbelasting pa persona di salario minimo, salario2500,-; 3500,-; 4000,-; 4500,-; 5000,-.?

Tanto e entradanan di winstbelasting como entradanan di omzetbelasting BBO, BAZV, BAVP a keda atras ribacalculacion di 2018. Wyatt-Ras a puntra con ta bai hacicu esaki? Lo pone esakinan den nota di cambio?

Pa loke ta trata e protocol cu gobierno di Aruba a firma recientemente cu Hulanda, sin consulta cu Parlamento, aentrega Aruba su autonomia. Paso awor ta Hulanda ta dicidi pa gobierno di Aruba cu tin cu entrega turmeevallers dus no por inverti esakinan den proyectonanpa e pais. Tanto cu nan a critica gobierno anterior. E minister di Financiën y Economia cu anterior tabata gritaden Parlamento cu e ta para pa autonomia y a para durogrita un “toontje lager”. Tanto el a grita den parlamentoden pasado cu tin mega debe awe na lugar di baha gastota haci net lo contrario di hisa esaki excesivamente. E minister aki cu antes tabata grita cu e ta para fuerte den su zapatonan awor cu Hulanda a kita su zapatonan e tin cu cana cu klompen bisti.

