Mervin Wyatt- Ras: “Como presidente di parlamento bo tin retonan cu bo tin cu cumpli cun’e”

Dia 27 di October ultimo a tuma luga e huramentacion di e parlamento nobo, den cual a haci uzo di e oportunidad pa puntra Sra. drs. Mervin Wyatt- Ras, ex- presidente di Parlamento, ariba su desempeño como presidente di Parlamento durante e ultimo gobernacion.

E prome biaha cu Sra. Wyatt- Ras tabata presidente di parlamento tabata di aña 2005- 2009 y e ultimo tabata pa mas o menos un aña y mei. En total el a fungi 6 aña como president di Parlamento.

E hecho cu e tabata un hende muhe, pa den e funcion di presidente di parlamento, sigur tabata un reto pa su persona, unda cu por bisa cu e tabata mas hoben den politica. Pero Segun Sra. Wyatt- Ras e tabata un proceso pa siña den un trabao, unda cu hopi biaha, hopi hende ta wakbo, bo ta sinta den un stoel bunita, bo ta bay diferente camindanan, nan ta pensa cu e ta un trabao facil. Pero e ta un trabao cu tur dia bo ta hay’e confronta cu algo, paso bo ta mei mei di politica, dus mei mei di tanto gobierno como parlamento y tur e sectornan cu ta rond di bo.

Y e di dos biaha, e ta tabata mas facil pa su persona, e ta manera siña core bais, y bo ta sigui core bais. Pero toch e tabata un otro tipo di constelacion, cu ta interesante, ya cu nan a pasa den diferente procesonan hopi interesante, unda cu el a contribui pa e haya hopi mas know how di kico ta come y bebe den politica, pasobra tur cos ta pasa den bo man, tur cos bo mester keda al tanto di dje y bo mester ta un sorto di catalisator entre e diferente fraccionnan. Tambe Sra. Wyatt – Ras ta gradici cu e fraccionnan a dun’e palabra di elogio pa e trabao, aunke tin biaha bo ta pensa cu bo ta para y para skerpi pa algo, sinembargo nan a aprecia e trabao cu el a haci.

Sra. Wyatt- Ras tabata forma parti di un parlamento di un solo partido y awo cu tin un gobierno di coalicion, e ta keda un reto ya cu tin diferente opinionnan. E no ta dificil pa un presidente, e ta mas dificil door cu e ta forma parti di un fraccion y ora fraccion ta pensa cierto cosnan, e ora e mester resalta y e mester keda neutral. Den un solo fraccion tambe, e ta dificil ya cu tin diferente miembro cu ta trek bo cu nan. Como presidente, bo tin cu tuma decision cu no ta tur ora bo ta popular cu bo mesun fraccion, ya cu bo ta haya cu e otro nan ta rabia cu bo y bo mesun fraccion tambe. Pero bo ta tuma e decision cu ta miho pa locual cu bo ta haciendo pa bo trabao.

Si bo ta tuma e trabao na pecho, lo bo muri di un atake di curason, segun Sra. drs. Mervin Wyatt- Ras, of bo ta sintibo malo, ya cu tin biaha bo ta tuma cierto decisionnan cu ta bay linea recta contra di locual hende ta spera di bo. Esey ta toch e candela cu bo ta continuamente ta cun’e. Di parti di e fraccion di AVP, e ta gradicinan, cu ora cu e tuma cierto decisionnan, cu ta papia di dje y ta respeta e decision tuma. E ta un reto tambe pa e siguiente presidente, pa e partido respeta su decision y su opinion manera cu e trece dilanti.

Sra. drs. Mervin Wyatt- Ras tur caminda di mundo, nan ta scoge e presidente di mei mei di nan. Un persona cu no ta carga sosten di pueblo, ta wordo scogi presidente di parlamento. Nan a scoge un persona pa guia e proceso. Loke nan por trece cambio den dje, ta unda ta haya e vice presidente di un otro partido y esey ta un proceso cu bo ta bay cun’e. Bo ta hay’e door cu tin coalicion. Si tabata un solo partido ta goberna, esey lo ta mas dificil pa hay’e.

Nan tin mas persona cu ta apto pa haci trabao y bo mester tin confiansa den e otro partido. Ora cu bo tin coalicion, bo tin cierto cosnan en comun. E ora en berdad, por comparti e presidencia. Pero na momento cu bo tin un partido hopi mas grandi, por haci e proceso hopi mas dificil. Hopi cos a cambia, unda cu hopi hende no a pensa cu un hende muhe lo por bira presidente di parlamento. Y mas aleu ainda, awendia nos tin un formado femenino.

Por ultimo, Sra. drs. Mervin Wyatt- Ras a gradici su fraccion, e partido na cual e ta pertenece, cu a dun’e e sosten pa bira presidente, na momento cu e presidente a cay afo y tabata tin mester di un hende, e tabata ta un honor cu nan a scoge su persona.

Tambe el a gradici e personal di parlamento, griffier di parlamento, pa su diligencia, e departamento administrativo, e bode cu ta hiba tur cos pa nan yega nan destino.