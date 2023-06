Mensahe principal di parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP) diamars mainta tabata den direccion di Minister President Evelyn Wever-Croes kende, no solamente a laga un aña pasa sin move un dede pa mehora e situacion di nos studiantenan cu ta bay studia na Hulanda, pero tampoco ta contesta preguntanan cu Wyatt-Ras a haci na dje fecha 8 di juni 2023. Ta e Ombudsman di Hulanda ta esun cu a laga traha un rapport Kopzorgen Caribische Studenten” pa bisa gobierno di Aruba kico e problemanan ta y con pa soluciona nan, y ni asina Gabinete Wever-Croes ta haci algo al respecto.

Pronto studiantenan Arubiano cu a scoge pa sigui nan estudio na Hulanda lo biaha y mescos cu aña pasa, lo confronta un serie di dificultad pa establece nan mes. E prome y principal ta e escasez di vivienda, sigui pa e asignacion di un BSN nummer cu cual nan por habri cuenta di banco, haci pago, etc. Fuera di esey tin e regla cu si un estudio no ta surpasa tres aña, e studiante no ta bin na remarca pa cobertura di seguro medico y tur loke esey ta implica.

Tur e aspectonan ariba menciona, fuera di e reto di muda pa un luga nobo, biba nan so y cumpli cu e prestacion na scol, ta representa un peso enormemente grandi pa e hobennan cu no ta conta cu un sosten psicologico pa yuda y guia nan den prevencion di malesa mental.

Esey tambe ta un di e aspectonan cu ombudsman di Hulanda a trece dilanti den e presentacion di su rapport, fuera di sugerencia pa Arubahuis crea un loket huridico pa yuda e studiantenan regla nan residencia, ademas di ayudo cu otro reto manera idioma y e cultura diferente na esun di cas.

Y aunke tur ta punto conoci, ta cos ta mustra cu nan no ta ni un preocupacion, ni mucho menos un prioridad pa Gabinete Wever-Croes cu no a move ni un solo dede pa purba yuda nos hobennan. Di asina tanto manera cu por a sikiera purba yega na un alivio di e situacion, e atencion di nos gobernantenan actual ta enfoca mas bien riba con pa introduci mas medida y con pa chica e pueblo su cartera ainda mas.

Wyatt-Ras: “Riba dje bo tin un gobierno cu ta bringa su mes y minister cu ta lanta caso contra su mes y su gobierno. Kier men ni sikiera nan por ta riba mesun liña di maneho, corda pa bin cu un solucion pa e pueblo. Pueblo ta fada y harta di e situacion aki. Mester lanta y pone un paro na e wega aki. Prome tabata BTW, despues tabata BBO, awo ta tur dos lo wordo introduci. Nan mes no sa kico nan kier haci.”

E parlamentario ta kere cu ta inaceptabel pa Hulanda mester bisa nos con pa yuda nos hobennan studiante y asina mes, nos no por ehecuta nan recomendacion. Gabinete Wever-Croes a pone un minister plenipotenciario cu na luga di traha, tabata gasta fondo publico y su reemplaso ta solamente eynan pa saca potret. Arubahuis no ta brindando un servicio adecua y mester evalua si ainda e tin derecho di existencia pa e gasto halto cu e ta representa pa Pais Aruba.