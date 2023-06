Pa loke ta trata e agenda di IPKO na Den Haag siman pasa, parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras ta wak atras riba presentacionnan y discucionnan interesante entre paisnan miembro di Reino Hulandes di cual e ta menciona e presentacion y dialogo cu e Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen tocante e situacion di e studiantenan di Caribe Hulandes cu ta bay studia na Hulanda.

Wyatt-Ras a remarca si, cu e lo desea pa duna espacio pa e parlamentarionan por prepara miho pa e tipo di reunionnan aki, indicando cu nan ta ricibi e puntonan di agenda hopi laat sin mucho oportunidad pa busca e informacion necesario.

Parlamentarionan di Aruba, Corsou, St. Maarten y Hulanda a haya presentacion di resultado for di e investigacion yama Kopzorgen van Caribische Studenten. Den dje a trece dilanti e scarsedad di vivienda, acceso na un BSN nummer cu ta indispensabel pa habri cuenta di banco y haci pago, entre otro, mescos cu e aspecto di cuido medico.

E Nationale Ombudsman a indica di ta den contacto cu e diferente Casnan di Aruba, Corsou y St. Maarten pa brinda sosten den e esfuersonan cu ta haci pa yuda e studiantenan di Caribe Hulandes. Y aunke ainda no tin un solucion, tin un posibilidad cu pa april 2024 si lo por keda cla.

Parlamentario Wyatt-Ras ta remarca cu esaki ta un situacion hopi dificil y ta bolbe dirigi un critica den direccion di gobierno, specialmente pa loke ta e aspecto di falta di vivienda. Otro punto cu a papia riba dje durante e encuentro ta esun di cuido medico.

Tur cu a studia na Hulanda of tin un yiu cu a studia na Hulanda sa cu ta bin acerca e factor psicologico. “E solo echo di mester biba su so por causa depresion y stroba prestacion di e hoben,” asina Wyatt-Ras a splica.

E ta sinti cu e defensor di pueblo (ombudsman) tin curason pa e causa. Van Zutphen a priminti di lo sigui pusha gobierno di Hulanda pa haya un solucion pa e studiantenan, mientras cu Wyatt-Ras tambe a sigura di lo keda sigui esaki di cerca, specialmente teniendo cuenta cu e salud mental di e hobennan. Como un persona cu a studia na Hulanda su mes, e ta compronde: “Ora bo yega akinan ta un cultura y manera di pensa diferente. E sistema y tempo di estudio ta mas acelera.”

Como clausura na su participacion na e Interparlamentaire Koninkrijks Overleg (IPKO), e Parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP) ta gradici tur su colega entre nan di Corsou, St. Maarten y Hulanda pa e cooperacion duna y ta encurasha nan pa sigui traha riba aspectonan manera geschillenregeling, deficit democratico y otro temanan di importancia pa reino Hulandes.