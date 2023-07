Den Parlamento a keda trata otro medida di Gabinete Wever Croes. Ta trata di e asina yama Landsverordening Belastingsplan 2023 parti 2. Den e ley aki ta reglamenta 7 % BBO na frontera.

Na comienso tabatin pleitamento den coalicion pa exigencia di fraccion di RAIZ pa cumpli cu nan mocion y a tarda pa habri e reunion. A cambia orario pa 10.30 pa despues a inicia reunion despues di 11 or. Aki ta desvia di reglamento di orde articulo 26. Pero ya cu e Presidente di Parlamento aki tur cos por. Pues e reunion a sigui aunke e ta ilegal.

Ta falta di respect cu Presidente di Parlamento no tabata dispuesto di duna oportunidad di skucha gremionan sindical, ni OPPA, ni juweliers pa por skucha nan punto di bista.

Na anja 2018 gobierno aki a hisa BAZV di 2 pa 3 %. A introduci BAVP na 1.5%. Cu BBO di 1.5% tabata total 6%. E anja aki a hisa BBO di 1.5 pa 2.5%. En total ta 7%. Tambe di 9.5 pa12.5% di Toeristenheffing. A cobra 250 miyon florin pa anja y den e ultimo anjanan mas o menos 1.5 biyon florin a ricibi na entrada di tur e medidanan. Pregunta cu a haci ta na unda tur e ingresonan a bai?

Raad van Advies ta cuestiona cu gobierno ta introduci hopi impuesto indirecto. Tur ta heffingen dirigi riba consumptie. Pues dirigi riba e consumidor, dirigi pues riba nos pueblo.

Dor di e BBO na frontera bedrijfskosten di negoshinan lo subi y nos pueblo pues lo ser confronta cu efecto di subida di prijs. E comerciante lo tin perdida tambe. Esaki lo por conduci na retiro di empleado.

Den e ley gobierno no ta indica con grandi e consecuencianan lo ta pa e poder di compra di nos cuidadanonan. E poder di compra cu ya awe ta abou lo baha mas ainda. Hecho ta cu e placa cu nos cuidadanonan tin den nan cartera no ta yega pa nada. Pa mesun cantidad di placa ta haya menos producto y tin mas gasto. Ya caba tin inflacion halto y esaki lo subi mas.

Gobierno no ta pensa riba mamanan cu no por cumpra carni ni sikkere carni bleki, hasta webo a bira caro. Gobierno no ta pensa riba cantidad di meter di coriente y awa cu ta ser sera? Gobierno no ta pensa riba cantidad di casnan cu a ser kita for di cuidadano no cu no por paga nan debenan paso nan a perde trabou of tin un trabou cu pago abou? Gobierno no ta pensa riba tatanan cu tin cu falta trabou paso no tin gasolin y ta prefera pa usa e gasolin pa mama hiba yiu skol?

Gobierno no ta pensa riba mayornan cu no por paga schoolgeld y ta tende di hoofd cu nan yiu no por bai cine paso no a paga schoolgeld y no por haya rapport paso no a paga schoolgeld? Gobierno no ta pensa riba e mayor cu tin cu fia placa pa hinca di su mes den mas debe of ta bai buske otro caminda, pa por cumpli cu su famia?

Por constata cu problemanan financiero ta trece cu nan stress, depresion y problemanan psychosocial, ademas problemanan di salud mental.

Gobierno no ta pensa riba nos grandinan cu no por paga na remedinan ta laga dolor di stoma bira mas fuerte pa nan por paga pa pilder cu tur consecuencia di esaki?

Gobierno no ta pensa riba mayornan di muchanan cu no por paga pa medicina y ta postpone tratamento di malesa di nan yiu di cual e gastonan a lo largo di cuido medico lo eleva. Awendia ni por come saludable dor cu prijs di fruta y verdura ta impagabel.

Por bisa cu gobierno ta keda chica pueblo y tin un expresion: “van een kale kip kun je niet meer plukken.

Minister den su contestanan ta manda tur hende subi facebook pa keda ora nan prijsnan subi.

Y un djies ora comerciantenan cuminsa kita empleadonan foi trabou, unda nan mester bai? Wel nan mester bai serca minister na su cas. Paso loke CFT, Raad van Advies y comercio ta indica cu gobierno no ta baha su propio gastonan. Esaki nan ta keda skigh high.

E efecto di BBO na frontera riba nos turismo lo bira bisto. Aruba ta y lo bira mas caro, locual lo influencia nos posicion di concurencia na un forma negativo. AHATA y comerciantenan uni y ATSA tambe ta indica cu “Aruba is positioning itself as very expensive in the competitive tourism landscape and pricing itself out of a successful industry”.

Pero ta obvio cu gobierno ta tuma medida pa cumpli cu landspakketten cu Evelyn Wever-Croes a firma cu Hulanda. Asina el a bende nos autonomia y tin cu cumpli cu loke el a firma.

Ta danki na gobernacion di AVP awe tin un ATA y fondo di turismo cu a haci posibel cu nos turismo apesar di tur adversidad a keda cu cabez riba awa. Enbes di bin cu medida ta necesario considera pa aumenta compliance. Paso medida ta mas tanto dirigi riba esnan cu ya caba ta cumpli y consumidornan. A menciona den reunion cu AZV/SVB cu no ta haya suficiente entrada di BAZV pues unda e suma aki ta bai cu no ta drenta den caha di AZV?

Raad van Advies ta ripiti loke el a bisa anterior ora a trata e ley di Belastingplan parti 1 cu tin un gobierno cu no ta betrouwbaar pues cu no ta carece na confiansa.

Ta keda cu gobierno intransparente aki no ta envolvi gremionan sindical mientras e sa cu e consecuencianan ta devastador. Asina a haci tambe ora di landspakketten. Evelyn Wever-Croes y su secuasenan a firma sin consulta cu niun hende. Awe nos famianan humilde, nos grandinan, comerciante, panadero, hoteleronan, hoyeronan, y nos muchanan tin cu paga pa Evelyn y su gobierno burdugo. Mientrastanto gobierno si ta sigui gosa cu nan friends and family, autonan di luho, biahenan tur rond di mundo, hasta Dubai nan a yega. Falta so pa yega Noordpool. Mientrastanto pueblo cu ta bira cada dia mas pober ta pasivo cu miedo pa e gobierno cruel aki.

E ley en cuestion ta un otro atraco riba cartera di nos cuidadano. Un ley pa haci nos cuidadanonan ainda mas pober. Por a tende di gobierno cu e ley no ta afecta niun hende. Esaki ta un mentira flagrante. Dicho gobierno no ta drenta supermercado pa sa kico pueblo ta en contra. Mep-RAIZ ta desconecta cu pueblo.

Den tempo di AVP tur hende por a mira y ta gosa di e proyectonan manera Green Corridor, Watty Vos Boulevard, MFA’s den diferente bario, tur e diferente reparatietoeslag en school kinderentoeslag. Etc. Ey e placa a bai, esta pa nos hendenan. Awor aki ta culpa AVP y gobierno no kier baha su gastonan di luho. Esaki ta e realidad na Pais Aruba. E ley a ser aproba dor di coalicion. Rabonan a dobla. Fraccion di AVP a presenta un mocion pa desaproba cu no tabatin dialogo real cu gremionan sindical, comercial y pensionadonan. Dicho mocion a ser sostene dor di oposicion. Finalmente e 11 parlamentario den coalicion a stempel e ley aki cu lo masacra nos pueblo sin cu gobierno ta corta den su propio gastonan.