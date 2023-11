Diamars mainta, durante e conferencia di prensa di AVP, fuera di a insisti riba e ponencia cu el a trece caba, esta pa Minister di Husticia duna atencion na e caso lamentabel di hoben cu a fayece mientras cu e tabata deteni y cu su mayornan ainda ta pendiente un contesta, e parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a reacciona riba e critica dirigi den su direccion.

Esaki tabata di parti di Prome Minister Evelyn Wever-Croes y parlamentario Shailiny Tromp-Lee relaciona cu e palabranan cu Wyatt-Ras a trece dilanti durante reunion den Parlamento y e Reunion Interparlamentario di Reino (IPKO) algun siman atras na St. Maarten. Den e dianan su tras, ambos politico di oposicion a tuma como tarea pa baha riba Wyatt-Ras den prensa, na luga di enfoca riba e tantisimo reto di Aruba of nan deber pa controla gobierno.

Mientras cu esaki ta sosode, e parlamentario di oposicion a comparti cu e ta papia cu cada bes mas persona den comunidad cu un tempo tabata hiba un bida di comodidad, hasta cu propiedad; pero cu awendia mester cremencha y ta biba of casi biba den pobresa. Esey ta e realidad di Aruba cu MEP kier purba sconde.

Premier Wever-Croes ta reclama cu Hulanda ta duna Aruba un interes mas halto, compara cu esun di Corsou y St. Maarten y ta nenga pa baha esaki. Sinembargo, Hulanda ta mira cu gobierno na Aruba, diferente na e otro islanan, a tuma hopi medida sin cu e placa ey ta yega su caminda pa paga debe publico, ni tampoco bek den comunidad.

A pesar cu ta Wever-Croes esun cu ta keda sin contesta pregunta y bandona sala ora cu parlamentario di oposicion ta dirigi na dje, e ta esun cu ta tribi di bisa cu Wyatt-Ras no ta tuma su trabou como parlamentario na serio. E parlamentario di AVP a reacciona diamars mainta bisando cu mas cu un derecho, ta su deber di controla y cuestiona gobierno y cu e no lo stop di haci esey.

Riba ordo di prome minister, Shailiny Tromp-Lee tambe a ataca Wyatt-Ras. Su argumento ta con e parlamentario di oposicion a sa di contraresta e relato falso cu coalicion a purba trece dilanti den e ultimo reunion di IPKO. Tromp-Lee a acusa Wyatt-Ras di a stroba reunion y cu a hay’e ta coregi su colega, mientras cu e realidad ta cu ora tur otro isla a traha riba e mehoracion di cumplimento fiscal, parlamentario di MEP/RAIZ a purba di duna e impresion cu introduccion di medida tabata e miho opcion pa Aruba.

Wyatt-Ras: “Mi ta kere cu na momento cu nos bay den exterior como delegacion mester prepara e asuntonan aki paso na momento cu ta papia di reforma fiscal bo ta haya cu oposicion mester por duna su opinion y esey mi lo keda haci unda cu nos bay pasobra di parti di fraccion cu ta sostene gobierno duna un bista sumamenre positivo di Aruba, mientras ta pidi pa kwijtschelding di debenan. Hulanda no ta bay duna un dispensacion di e pasobra ta mira cu Aruba a tuma hopi medida y tin 1.5 biyon cu a drenta caha di gobierno y cu no ta haya su caminda pa pueblo. Pueblo mester paga pa su propio remedi, aumento di diferente BBO, etc. P’esey Tromp-Lee no ta di acuerdo cu mi posicion.”