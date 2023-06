Tras e prome dia di reunionnan den e programa di e Interparlamentaire Koninkrijksoverleg (IPKO), Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras a keda desagradablemente sorprendi pa e puntonan cu miembronan di coalicion mr. Edgard Vrolijk y Shailini Tromp-Lee a trece dilanti. Segun e parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP), e tono cu e politiconan aki a demostra na Den Haag, no ta cuadra cu loke nan ta papia na Aruba.

Por ehempel, den su discurso, e president di Parlamento di Aruba a argumenta cu e Consensus Rijkswetten ta a algo cu Hulanda ta duna a cambio di e ayudo financiero cu Aruba ta haya. Esaki ta straña e parlamentario di oposicion masha hopi pasobra na Aruba, Vrolijk ta sostene e plan completamente.

“E ta sostene Minister President den firma e Landspaketten y aki e ta bin haci comosifuera esaki ta un punto masha malo pa nan,” asina Wyatt-Ras a indica. E ta pidi e president di Parlamento di Aruba y poltiico di partido MEP pa ta consecuente. Di mesun forma cu Vrolijk a papia di union durante e Tripartiet, mientras cu na Aruba ta leu di ta uni.

Otro sorpresa tabata pa scucha discurso di Shailiny Tromp-Lee bisando cu Aruba ta conoce un recuperacion impresionante den e aspecto economico, turistico y di labor y tur cos ta bayendo bon, mientras cu den mesun rosea, e parlamentario di MEP ta rek su man pa pidi limosna na e gobierno Hulandes den forma di exoneracion of kwijtschelding di debe. Resto di e delegacion di Aruba no tabata sa cu esaki lo ta e punto cu e Parlamentario lo trece dilanti.

Di mesun forma, Tromp-Lee a mustra comosifuera e no sa nada di e pasado di sclavitud, mientras cu comision di Parlamento di Aruba, y cu ta inclui su persona hunto cu Wyatt-Ras, a haya un presentacion amplio recientemente. Asina mes, e parlamentario di MEP a duna di conoce cu e no sa ken ta Virginia y e no tabata sa di nada. E ta duna e impresion cu e no a capta nada di e tema, pio ainda pa bay debati riba dje na IPKO.

Wyatt-Ras ta haya cu ta importante pa henter delegacion sa kico ta bay bisa na IPKO na Den Haag. “Aki nos no ta diferente partido, aki nos ta un solo delegacion; delegacion di Aruba cu mester sali na interes di nos pueblo. Mi ta kere esey ta e forma con nos mester presenta nos mes,” asina Wyatt-Ras a indica.