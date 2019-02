Mervin Wyatt-Ras (AVP): Otro caso di abuso di sexual y Ministernan ta “muisstil”

Mientras Ministernan ta hopi ocupa cu destaho di helicopter pa amigo/socio

Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras ta preocupa cu atrobe ta sacudi nos isla cu un otro caso di abuso sexual di un mucha muhe di apenas 12 aña di edad. Polis a detene e sospechoso y a lag’e den libertad pa falta di prueba. “Pero unda e flamente Ministernan di e Gabinete aki ta awo?”, asina e miembro di Parlamento a puntra durante e conferencia di prensa di Partido AVP. Mervin Wyatt-Ras ta puntra su mes unda e Ministernan ta cu tanto a protesta y a instiga pueblo den pasado.

E Parlamentario ta corda ainda con Evelyn Wever, siendo Parlamentario e tempo aya a tira un blof cu asina e bira Minister e lo pasa un ley di castigo minimo di 5 regel den 6 minuut. Sinembargo te dia di awe nada! Mientrastanto e Minister di Asuntonan Social cu a declara Aruba den crisis social despues di un caso di abuso di dos criatura cu a perde nan bida, tin lunanan perdi y ta bibando mas na Venezuela cu na Aruba mes.

Awor atrobe un bida a bay perdi, relaciona cu e mesun caso di abuso sexual aki y te awe no ta tende nada di e Ministernan politicamente responsabel pa maneho social di nos pais. Hasta ora nan mesun amigonan y coordinadornan a comete e mesun tipo di abuso asina cu mucha, a opta pa mantene silencio y te awe no a tende si a kita e coordinador aki for di trabou of ainda e ta cobrando na cas!

Pa loke ta trata Minister Andin Bikker di husticia, esey a bira “un caso perdi caba”, segun e Parlamentario. Tanto el a papia di solucionnan pragmatico ora e tabata den oposicion, awor cu porfin el a bira Minister, e unico logro riba su nomber ta di laga tres Pedofiel sali liber di prizon prome cu tempo. E motibo cu e fayonan aki ta sosode ta simpel: Andin Bikker no tin ni un idea di kico e ta haciendo. E ta mas pendiente riba destaho publico pa helicopter pa enrikece hendenan cerca rond di dje cu ta envolvi.

Por menciona tambe fundacionnan cu antes tabata colecta firma pa entrega Parlamento encuanto abuso di menor y tabata pinta tur muraya cu Grafitti awe ta poeslief cu e Gobierno aki. Gobierno a uza e oportunidad pa bin cu un plan social, gañando pueblo cu Gobierno anterior no a haci nada pa hubentud ni pa abuso di mucha. Awor e gobierno aki ta ripara cu papia y gaña ta facil mientras cu ora cu bo ta traha cu casonan ta tuma tempo pa trece cambio. Pero esaki no ta parce cu nan lo admiti.

Varios ciudadano a acerca Mervin Wyatt-Ras pa puntra kico e gobierno aki ta haciendo concreto den caso di abuso di menor, sinembargo e no por duna un contesta pasobra e mandatarionan ta muisstil.

