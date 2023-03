En coneccion cu dia internacional di hende muher Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras ta felicita tur ser femenino ariba e dia aki y a trece su pensamentonan padilanti. Segun e parlamentario aunke ta celebra e fecha aki desde anja 1911 ta necesario pa refleha y sigui tuma pasonan pa trece mas equidad di genero.

Te ainda mundialmente y na Aruba hende muher ta biba den circunstancianan menos favorable y cu menos entrada financiero. Hende muher te ainda ta ser discrimina, abusa, trafica y maltrata, sin cu e por pone un paro na esaki. E aumento di casonan di abuso y maltrato ta papia pa nan mes. Tin hasta otro formanan cu ta ser investiga cu ta grooming y sexting. Tur dia malhechornan ta inventa otro formanan di abuso y maltrato y den mayoria caso e victima ta e ser femenino.

Apesar di e look deprimente aki tin diferente logronan den curso di anjanan.

Den anjanan setenta a cambia ley pa haci posible cu hende muhernan cu casa por keda traha den gobierno. Na anja 2003 a introduci e ley di stalking y e cambio di Codigo Penal pa hisa castigo y pone boet pa abusadornan di mucha/hende muhernan. A bin proteccion di hende muher pa loke ta trata abuso sexual den matrimonio y pa esnan cu ta haci trabou di prostitucion. Pornografia infantil a ser introduci den ley y a surgi proteccion pa esnan special of cu tin un handicap. Na anja 2008 a cambia e Codigo Civil y e ley di SVB pa amplia e Verlof di Embarazo y Parto pa 12 siman, dunando e hende muher mas tempo cu su baby prome y despues di parto, haciendo posibel alabes cu e mama trahado despues di parto por cria su baby cu lechi materno of por kolf lechi na pia di trabao. A introduci Vaderschapsverlof di 2 dia. Tambe a haci posibel pa e ser femenino por a haya mas pago ora di malesa. Wyatt-Ras como iniciador di diferente di e leynan menciona ta remarca cu no tabata facil tampoco pa convence otronan pa sali na defensa di e ser femenino. P.e. e ley di zwangerschapsverlof a tuma 7 anja pa por haya e actornan, dunadornan di trabou y hasta coleganan politico riba mesun linja pa sostene e cambio di ley. Despues entre 2011-2014 a cambia leynan laboral cu ta beneficia tambe e ser femenino. A bira alabes posibel proteccion di hende muher contra acoso sexual. Tambe grooming a ser agrega y hasta a lanta un Buro Vrouwenzaken, actualmente yama CEDEHM, dedica na empoderamento di e hende muher. Sinembargo ainda falta mas logro. Aunke tin mas mucha muher ta caba skol cu mucha homber tog hende muher ta ubica den e profesionan menos paga y e hende muher ta ser paga menos pa haci e mesun trabou cu e hende homber.

En bista cu e anja aki Nacionnan Uni a skohe como tema di enfoque “DigitALL: inovacion y technologia pa igualdad di genero, ta necesario adresa lo siguiente.

Pa cu e tema ak tin cu senjala cu nos pais ta avansando mas y mas riba e tereno digital y por nota cu hende muhernan ta mas y mas den posicionnan clave y tambe pues den posicionnan unda ta rekeri liderazgo den technologia. Wyatt-Ras ta menciona su mes como ehempel kende como presidente di Parlamento (2005-2009) tabatin e oportunidad pa lidera un era nobo den Parlamento cual ta digitalisacion di Parlamento. Kiermeen cu nos como hende muher tambe por lidera digitalisacion. Desde e fecha aki tur documento cu drenta parlamento ta ser digitalisa y registra den e sistema di Decos. Foi experiencia Wyatt-Ras por bisa cu e proceso di bai digital no ta uno facil. E ta rekeri un mindset diferente. Ta necesario pa prepara nos hobennan femenimo pa cu e desaroyo aki y equipa pa nan cu habilidadnan y equiponan necesario. Tin cu tene cuenta alabes cu aspectonan social y crea balansa entre actividadnan digital, movecion sano y actividadnan social. No mag ta asina cu tin mucha ta keda atras. Nos muchanan desde chikito ta ser confronta cu internet y por maneha un iPhone of un cellular. Sinembargo no tur mayor por permiti nan mes di cumpra un computer,laptop of iPad pa nan yiu. Aki ta necesario sosten na mayornan. Tin speransa pa e ser femenino y mas equidad di genero en bista cu mas mucha muher ta cabando skol y ta sigui studia. Ademas tin mas mucha muher cu ta skohe careranan como IT, ingeniero, tecnico, etc. Banda di stimula escohencia riba e tereno aki ta necesario tambe pa traha na prevencion. Tin mas y mas casonan di bullying, violencia (sexual) via internet y manera ta e caso actualmente tin casonan di sextexing. A bira mas facil pa predetornan drenta e mundo di hende muhernan y mucha muhernan pa medio digital. Nan ta manda mensahe pa despues inicia actonan (sexual) via telefoon of internet pa despues exorsiona nan victima. Esakinan ta retonan pa e siguiente generacion cu ta haci educacion di nos futuro generacion mas complica ainda. Ta necesario pa tur mucha muher haya oportunidad igual pa conoce medionan digital pa sin distinccion di nan situacion economico nan lo por tin acceso na medionan digital y cu proteccion debido pa di e forma aki nan por participa na nos futuro digital y tecnologico inovativo.