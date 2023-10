Esey ta e conclusion cu e parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a yega na dje na final di e prome dia di Encuentro Tripartiet tumando luga e siman aki na isla ruman di Sint Maarten. Un bes cu a pasa door di e protocol, e delegacionnan participante a drenta den dos topico cu ta mira como mas prioridad, e facilidadnan di aviacion entre e islanan y e posicion pa cu Hulanda riba finanzas y autonomia.

Wyatt-Ras a cuminsa cu e parti di conexion di vuelo cu ta un situacion cu ta existi pa hopi aña caba y no lo haya solucion tampoco di un dia pa otro. Despues di a haya un presentacion for di e Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), a papia di alternativanan riba termino largo, cu enfasis riba sostenibilidad y eficiencia, specificamente e uzo di avion electrico.

E parlamentario ta consciente cu pueblo ta desea mas conexion rapido y na un prijs mas abou. Hopi ta desea di bishita famia, pero tambe tin e potencial di turismo medico. Pa yega na tarifa mas competitivo, mester tin aerolinea, aeropuerto y gobierno riba mesun liña. “Esey mi ta kere cu nos mester keda stress riba dje den e reunionnan aki y nos ta bay continua deliberando di esaki den e otro reunionnan p’asina nos por yega mas na otro,” Wyatt-Ras a indica.

Pa loke ta e geschillenregeling, a papia di e cambionan mas reciente y di e procedura mas apropia. E parlamentario no ta kita merito for di e avancenan cu a logra den e añanan tra’i lomba, mencionando cu un punto cu ta keda discuti riba dje ta e deficit democratico. A trece dilanti e dominio cu Hulanda tin, e diferencia di interes cu tin entre e islanan, cual Aruba tin esun di mas halto y a busca sosten di e islanan ruman riba esaki.

E manera di goberna di Gabinete Wever-Croes II no ta yuda tampoco, segun Wyatt-Ras, ya cu no ta duna luga na Parlamento di Aruba pa haci su trabou, pero unilateralmente ta firma areglo cu Hulanda cu ta pone e pais den un situacion dificil. “Nos tin cu lucha cu no solamente parlamento, pero tambe cu minister presidente. E paisnan (CAS) ta trece tambe dilanti cu, dado momento,mester ta mas fuerte pa cu Hulanda,” e parlamentario a splica. E ta referi cu e opinionnan ta hopi dividi pa cu e Raft y si e ta bon of no. E union ta laga di desea.

“Dus na e momento aki nos tin un washiwashi di gobierno cu no sa kico e kier y e ora e ta haci tambe cu parlamento ta mas bou presion. Mi ta kere cu e punto aki nos ta bay sigui discuti riba dje pa nos por wak kico e otro paisnan tambe ta pensa di e asunto aki cu ta un asunto cu ta tene nos mes hopi ocupa,” Wyatt-Ras a declara na St. Maarten.

E siguiente temporada nos tin cu tene cuenta tambe cu tin eleccion na Hulanda y un dado momento bo ta bay haya bo cu un gobierno kisas cu ta rechts tambe y cu lo bay pone mas presion. P’esey Parlamentario Wyatt-Ras ta haya cu ta importante pa islanan CAS para duro riba e topico aki pa atende debidamente cu Hulanda al respecto.