Mervin Wyatt-Ras (AVP): Minister Evelyn-Wever-Croes a gaña pueblo di Aruba

Parlamentario Mervin Wyatt-Ras ta lamenta con pueblo di Aruba ta victima di engaño dor di e gobierno di coalicion aki. Djies pa tene otro contento ta gaña nos ciudadanonan.

Gobierno a gaña pueblo cu ora nan a drenta gobernacion cu debe di pais Aruba ta asina halto cu nan mester core fia placa promer cu traha y entrega un begroting. Cu un suma di 130 miyon gobierno MEPPORRED a aumenta nos debe zogenaamd pa paga Mega debe di gobierno anterior. Pero ora porfin despues di 6 luna di gobernacion a trata e presupuesto di pais Aruba, cu a drenta Parlamento tres dia prome cu el a ser trata y aproba dor di e stempel parlement den reunion publico, a resulta cu mientras cu a pasa pueblo un bofta den cara di medidanan di BBO, BAZV y BPPS cu a yega 6 %, di otro banda a subi gastonan di gobierno. Gobierno aki a aumenta gastonan di personal cu 13 miyon y gastonan di biahenan, compras di auto, aparatonan y otronan, pago di biahenan y receptienan cu 17 miyon. Wyatt-Ras por a tuma nota cu durante e reunion publico gobierno no kier a contesta su preguntanan ni di su coleganan. Un total di 235 pregunta di cual 16 so a ser contesta por escrito den e nota di contestanan y durante reunion a keda bira rond pa contesta e preguntanan cu ya miembronan di fraccion di AVP a haci tanto por escrito como den reunion. Esaki ta loke no ta ser bisa cu e gobierno aki cu ta pretende di ta transparente a gaña paso e ta leu di ta transparente.

Wyatt-Ras a expresa su preocupacion pa esunnan vulnerabel cu en adelante mester paga hopi mas pa nan compras. E medidanan sigur lo pusha esunnan vulnerabel den pobresa.

Minister Evelyn Wever-Croes a bay Hulanda pa logra haya 4 aña pa por cumpli cu normanan di Cft pero a haya no riba su “request” tanto fo’i Rey como for di gobierno Hulandes. E presupuesto cu a ser gestempeld dor di parlamentarionan di coalicion a haya un dikke onvoldoende for di Cft, Wever-Croes haya 2 aña so y cu menasa cu Hulanda lo duna Aruba un KB si no baha gasto di personal. E norma di 3% di deficit cu Hulanda a duna gobierno, no a ser alcansa dor cu gobierno enbes di baha su gastonan a subi nan.

A resulta cu Wever-Croes a gaña Hulanda tambe. Contrario na gobierno di AVP cu si a cumpli cu e normanan stipula di deficit den e ley di CAFT, gobierno aki no a cumpli. Tanto cu esunnan den gobierno cu den campaña a grita cu ora nan drenta den gobierno lo elimina Cft tin cu baha cabes pa Hulanda.

Wyatt-Ras ta spera cu gobierno por bin cu pakete di incentivo pa nos hendenan vulnerabel pa por sobrevivi e crisis aki cu a ser ocasiona dor di gobierno MEP-POR -RED. Segun Wyatt-Ras e gobierno aki lo bay den historia como e gobierno cu a ocasiona berdadero crisis den nos pais. Esey sigur no por bisa di ex-gobierno. Gobierno di AVP a construi pa medio di proyectonan PPP carreteranan di Playa pa San Nicolaas(green corridor), a traha canto di caminda espacio pa nos ciudadanonan por cana y haci deporte y unda muchanan por hunga, a drecha un cantidad di vivienda social pa nos hendenan por biba mas digno y dushi, a construi e Lineair Park pa stimula nos hendenan pa haci ehercicio y combati obesidad y malesanan cronico. A drecha un cantidad di scol, a introduci leerplicht pa garantisa cu nos muchanan por sigui scol y nan derechonan ta ser protehi. Gobierno tambe a hisa salario minimo, a hisa bijstand y a hisa e suma di pensioen. Gobierno a paga indexering na ambtenaarnan y a baha e suma cu studiantenan mester paga na debe di estudio ora nan paga mesora, gobierno a entama alabes apertura di refineria pa Aruba. Alabes gobierno a pasa diferente ley ariba tereno di salubridad pa mehora calidad di cuido di salud y pa bin cu criterianan y normanan pa profesionalnan (ley di BIG). Alabes a institui un Inspeccion di Salubridad y a reglamenta cuido di nos muchanan y tambe a reglamenta cuido di nos grandinan. E gobierno aki a lanta e fondo di turismo cu ta duna su frutanan pa nos cuidadanonan. Tin mas pa menciona sinembargo por nota awe cu tur desaroyo cu gobierno anterior a trece pa nos pueblo lo no continua dor di e gobierno aki. Wyatt-Ras ta haya cu esaki no ta husto paso enbes cu e gobierno aki a baha e cantidad di ministernan y corta su propio gastonan a hisa esakinan y na mesun momento ta castiga nos pueblo. E gobierno aki di crisis a gaña nos pueblo grandemente.

