Diahuebs mainta Parlamentario di Partido di Pueblo Arubano, AVP a duna declaracion na prensa pafo di Huize Maristella pa pone atencion riba e necesidad urgente pa gobierno soluciona e situacion di Stichting Bejaardenzorg Aruba (SABA) y no sigui bringa e directiva den corte, mientras cu e casi 300 cliente di e facilidad aki na Savaneta, como tambe esunnan na San Pedro di Verona na Oranjestad y na San Nicolas, ta core riesgo di keda sin haya e cuido geriatrico cu nan tin mester.

Tin un crisis aworaki den SABA causa pa Gabinete Wever-Croes, segun Wyatt-Ras. Pa cincuenta aña e fundacion ta brinda cuido na persona di tercer edad cu nan famia no por wak pa nan. Den e tempo ey, e necesidadnan di e clientenan a cambia y, como tal, a busca profesional cu specialidad den ouderen geneeskunde.

Esey hustamente ta e diferencia di opinion entre gobierno y SABA, pasobra Minister Ursell Arends ta kere cu SABA mester brinda solamente cuido y no ta un verpleegtehuis. Sinembargo, 75% di e clientenan tin demencia of cada cliente tin cinco pa seis condicion medico cu ta rekeri tratamento. Gobierno no ta wak esey y ta kere cu SABA mester ta djis un luga caminda e grandi por haci actividad y pasa un rato bon.

Gobierno a bin ta baha e suma di subsidio y esey ta afecta e cantidad di personal y operacion na SABA. Fuera di esey a reduci e pago di e personal cu 7.6% y no ta tene cuenta cu inflacion.

Wyatt-Ras ta kere cu Minister Arends ta comporta di forma intransigente ora cu ta nenga di sinta na mesa cu SABA uzando como argumento e echo cu no a entrega cuenta anual, mientras cu gobierno mes desde 2018 no a entrega cuenta anual na Parlamento.

“Esaki ta un situacion penoso cu ta afecta, no solamente empleado cu tin miedo di perde trabou door di cera facilidad, pero e cliente mes. Ta ciudadanonan cu a traha duro pa Aruba ta unda cu nos ta y awo ta corta den nan cuido,” e parlamentario a declara na prensa, indicando cu esey ta e maneho pa cuido di parti di Gabinete Wever-Croes. Di un banda ta corta, supuestamente obliga door di Hulanda, pero poco tempo atras, a restitui e 5.5% den AZV demostrando cu ta gobierno mes ta dicidi.

Un contraste na e vision di AVP, cu for di 2010 tabata boga pa haci SABA un verpleegtehuis cu plan pa busca profesional experto den medicina geriatrico y garantisa e miho calidad di cuido. Fuera di esey, ex minister di salud, Richard Visser a propone pa ouderenzorg cay bou di AZV, un iniciativa cu oposicion di e tempo ey a blokia.

Den Gabinete Wever-Croes II a tira esaki den scochi di Minister Arends y awo no ta cay, ni bou di cuido medico, ni tampoco asunto social, y esey ta haci financiamento mas dificil. Arends a purba introduci un departamento pa cuido di grandinan cu CAFT a desconseha pa evita mas malgastamento di placa den nombracion di famia y amigonan.

Mientrastanto AVP ta contento di mira cu sindicato di ABV a bin dilanti urgiendo pa solucion y indicando posibel accion. OPPA tambe a bin dilanti y ta propone un ouderenraad cu nan representacion. “Ta spera cu minister en berdad por mira cu interes general di Aruba y di nos grandinan y no interes di partido E no ta un cuido pa directiva of pa personal, pero pa nos grandinan,” e parlamentario a finalisa bisando. Wyatt-Ras ta haya inaceptabel pa un minister actua di e forma arogante aki, te pa bisa cu e no ta papia cu SABA mas.

Pa haya e fondo necesario, mester tin boluntad politico. A mira con AZV a declara di tin un surplus cual a indica cu lo nverti den Respaldo y proyectonan preventivo. SABA mester ta un opcion tambe. Si SABA cay bou di AZV, lo alivia gasto di gobierno, pero parce cu Gabinete Wever-Croes no ta wak esey of no kier wak esey. Nos por permiti na Aruba cu nos grandinan ta pasa hamber.