Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras a trece padilanti su preocupacion durante conferencia di prensa di partido y fraccion di AVP cu entrante prome di oktober a introduci e asina yama austerisacion di lista positivo di medicina. Esaki sin un pakete di sosten of vangnet social.

Ya na 2021 a purba introduci pagamento pa medicina, pero a ser hala aden dor cu nos pueblo no por a paga y tabata net prome cu eleccion. Segun conseho di Raad van Advies ariba e cambio di Landsbesluit correspondente di mei 2022, gobierno no a splica e consecuencia pa salud di nos pueblo. Wyatt-Ras a trece ehempel di recibonan cu un cuidadano a paga pa su medicinanan di entre 1-6 di oktober recientemente. Unda cu si conta e suma nan di 17.96, 10.73 y 19,40 ta yega na un suma di 48.09 florin. Imagina si e cuidadano aki mester bai bek busca mas medicina. Lo bira cu esnan cu no por paga pa medicina lo no por zorg pa por cura of mehora, locual lo trece cun’e klassezorg y tambe lo haci cu salud di nos pueblo cu no por paga lo deteriora, locual lo trece mas gasto cun’e a lo largo.

AZV a hasta surgeri pueblo pa pone placa un banda pa por paga pa medicina. Esaki mientras cu ya cartera di nos pueblo ta bashi.

Wyatt-Ras a menciona cu enbes di tuma medida serca nos pueblo por sondea otro alternativanan, manera compra central di medicina cu lo baha gasto di medicina, cooperacion entre entidadnan cu ta duna cuido y hospitalnan pa evita dobbel tarea y gastonan, fortificacion di cuido den prome linja cu lo baha gasto paso trato den cuido di tweede lijn ta mas caro, baha e cantidad di tempo cu pashentnan ta keda den exterior dor di mihor preparacion y deliberacion cu hospitalnan di exterior locual ta mihor pa e pashent, tambe por introduci turismo medico pa por haya ingreso. Segun Wyatt-Ras tin cu finalisa e proyecto di renovacion y ampliacion di nos hospital, locual CAft tambe ta sugeri y CAft ta sugeri alabes compra central di medicina.

Ta pensando den fusering entre AZV y SVB sinembargo, esaki no lo garantisa cu gastonan lo baha. Netamente reforma di Ley di SVB na 2013 a yuda cu ora COVID a bati na nos porta por a paga loonsubsidie. Ta mas indica evalua si mester trece cierto cambio den ley di AZV.

E hecho cu e poder di compra di nos cuidadanonan a baha desde anja 2017, mientras cu prijsnan si ta sigui subi ta trece cun’e cu nos hendenan no por haci nan compras manera cu mester ta. Gobierno no a haci nada tampoco pa mehora e poder di compra di nos cuidadanonan.

Prijs di comestibles, hasta di webo a subi. Prijs di awa y coriente a bira casi dobbel. Prijs di gasoline a subi.

E situacion aki ta sumamente preocupante. No solamente ta afecta cartera sino tambe a aumenta problemanan social-emocional, psychologico y psychiatrico.

Pero enbes di fortifica ayudo psychosocial a manda salud mental bou di ministerio di Asuntonan Social enbes di lag’e bou di Salubridad. Kier corta den Respaldo dor di cual no ta posibel pa e facilidad aki keda ofrese e servicio manera cu a ser tresi dilanti anteriormente. Parlamento a sostene pa por pone un suma disponibel pa triage pa baha e wachtlijst cu tin y awor ta tende cu lo bai sera e Verblijf di pashentnan psychiatrico na ex-PAAZ entrante 1 di november. Lo pone 20 pashen riba caya. Esaki pa motibo financiero. Por a tuma nota di entrevista cu famia di un pashent cu a expresa su preocupacion ora cu e pashent aki bin cas cu no tin e tratamento adecuado y specialista p.e cu e ta trece retonan cun’e y hasta por trece peliger, dor cu cierto pashent mester di supervision specialista. Ta asina cu Gobierno di Aruba no a cumpli cu Fundacion Respaldo pa cu e AWG 900.000 y consecuentemente no por sigui opera e afdeling Verblijf.

Wyatt-Ras ta menciona cu loke ta spera nos tambe ta e aumento di BBO cu 1.5%.

Gobierno a ganja cu lo introduci BTW pa despues e minister di finanzas Maduro skonde pa Wever-Croes bin anuncia cu BTW no ta bai dor awor. Pero si den futuro.

A core anuncia cu pensioen lo subi cu 45 florin esaki no ta yega pa net nada. Paso pa paga medicina mes e suma aki no ta yega corda pa paga alabes subida di prijs di awa y coriente.

Hasta AHATA a trece su punto padilanti den “Antilliaans Dagblad” y a yama BBO un “verplichte geldinzamelingsactie”. Gobierno ta pone pueblo entrega mas placa pero no ta corta su propio gastonan y tin malmaneho. E compensacion pa BBO ta mucho limita. Aumento di BBO lo hisa gasto pa comercio cu lo cobra nos ciudadanonan pa esaki. AHATA a trece padilanti cu el a ofrese gobierno su experticio pa yuda pero cu gobierno no kier. Gobierno ta intransparente y no ta inclusivo segun AHATA.

Por ultimo Wyatt-Ras ta remarca cu fiesta lo bai sigui pa friends and family. No lo tin aanwijzing. Hulanda a laba man y gobierno por sigui cu malpracticanan cu nepotismo.Ta keda na pueblo awo pa dicidi kico ta haci.

Cu no a bin aanwijzing ta cu segun CAFT cu sra. Van Huffelen no a durf. Wyatt-Ras ta spera mas di parlamentarionan cu ta sostene gobierno pa para mas na banda di pueblo pero no ta mira esaki. Pueblo su cartera ta bashi mientras gobierno ta keda purba saca placa pa cuido medico, medicina, compras y otro medidanan.