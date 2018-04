Mervin Wyatt- Ras (AVP): “Menos placa pa e sector social den presupuesto 2018”

Parlamentario Mervin Wyatt-Ras durante tratamento di presupuesto di aña 2018 di pais Aruba durante su discursonan pa loke ta trata varios ministerio a indica cu e presupuesto a ser entrega parlamento hopi laat cu 5 luna di retraso pa ser trata den un tempo record. A haya 1 siman so pa lesa y traha pregunta pa gobierno. Asina mes Wyatt-Ras y fraccion di AVP a entrega 997 pregunta. Gobierno a keha di e rapport di contestanan diki cu mester a traha. Hopi pregunta mester a wordo haci dor cu den e presupuesto den e memoria di aclaracion “memorie van toelichting” no ta splica kico gobierno lo bay haci precies y ki suma esaki nan ta encera. Esey tabata critica tambe di Raad van Advies. Raad van Advies a haya cu gobierno no a manda suficiente informacion adicional tampoco. Di Raad van Advies gobierno a haya un dikke onvoldoende. Pa un gobierno cu ta pretende di trece cambio y cu ta considera deugdelijkheid van bestuur importante esaki no ta aceptabel, segun Wyatt-Ras.

E parlamentario ta sigui menciona cu prome cu por a entrega e presupuesto na Parlamento, gobierno a bay yora tur caminda na Hulanda prome y mientrastanto e departamentonan gubernamental y fundacionnan ta(bata) paralisa wardando aprobacion di sumanan pa nan por realisa nan proyectonan.

Den e nota di cambio cu gobierno a entrega Parlamento pa loke ta trata e “Sociaal Crisisplan” tin skirbi cu e costonan pa 2018 a ser baha na 11.639.300. Esaki ta 5.692.700. menos cu a trece padilanti anteriormente. E motibo cu ta ser duna ta cu e plan lo ser ehecuta mas laat dor cu e presupuesto ta ser aproba laat. :”De kosten voor 2018 van het Sociaal Crisisplan worden na her-allocatie geraamd op Afl. 11.639.7000 minder dan oorspronkelijk voor 2018 rekening meegehouden. Dit gezien de implementatie van het Sociaal Crisisplan in mei aanstaande van start gaat door de late vaststelling van de ontwerpbegroting 2018”. Aki gobierno ta admiti cu nan tabata laat.

Awor cu veld social a kere cu ta bay haya 17 miyon florin pa traha lo haya 11.6 miyon so pa aña 2018.

Comments

comments