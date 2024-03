Mal maneho, falta di vision y e forma engañoso di Evelyn Wever-Croes ta haci cu medida ta cay riba nos pueblo. Esey ta e realidad, a pesar cu e mandatario ta purba sconde tras di Hulanda. E tantisimo consecuencia cu awe nos ciudadanonan por mira y experiencia den sector di cuido, tin biaha te hasta cu consecuencia fatal, ta un resultado directo di proposicion cu e minister president actual a haci na 2020.

Esey ta e punto cu parlamentario di fraccion di AVP, Mervin Wyatt-Ras a argumenta diamars mainta durante e conferencia di prensa semanal di e partido. Aki el a recorda medionan di comunicacion con a tuma medida riba medico y specialista, mescos cu riba hospital, cu efecto riba e calidad di cuido cu cada dia ta bira pio.

Riba dje a introduci un BBO na frontera a pone cu hende na Aruba no por come saludabel y muchanan no ta haya e alimentacion cu nan tin mester pa nan desaroyo sano. Esaki lo trece como consecuencia mañan un baymento atras den e salud di nos poblacion y su peso adicional riba nos sistema di seguro y cuido medico.

Wyatt-Ras: “Mientras ciudadano no por cumpra tur e remedinan cu e tin mester pa su salud, nos tin un gobierno cu ta bisa cu tin un surplus den AZV, pero cu a inverti e placa aki den prevencion. Na mesun momento, AVP a mustra con algun dia atras CBS a duna di conoce cu e indice di mortalidad na Aruba a aumenta drasticamente cu 22.3%.”

Na opinion di Wyatt-Ras, mester investiga e desaroyo aki pa bin cu un solucion di inmediato. Hulanda, cu a registra apenas 5%, a hacie caba y a sali afo dos factor principal: posponemento di tratamento durante pandemia y stress.

E ultimo aki sigur ta un factor na Aruba pasobra hende ta traha dos y tres trabou y asina mes apenas por paga huur, scol, cuminda, utilidad y transporte cu consecuencia pa e salud mental. Pio ainda, den desesperacion ta comete acto ilegal pa yega na poco placa pa biba. Mientras tanto, Gabinete Wever-Croes II ta man crusa.

Pa tapa buraco di e escasez grandi di personal den cuido medico, e gobierno actual a acudi na un proyecto di partido AVP expandiendo e cantidad di POH. E tip di accion ad hoc aki ta loke ta caracterisa e Gabinete Wever-Croes y su falta di vision. Di su banda, AVP lo keda boga pa elimina e positieve lijst di remedi pasobra ta inhusto pa nos ciudadano, of cu mester warda asina hopi pa haya trato medico. “Nos lo keda riba e punto aki,” Wyatt-Ras a afirma.

Por ultimo, e parlamentario a duna hospital como otro muestra di e maneho desastroso di e gobierno di MEP. E ta convenci cu mester investiga e proyecto aki pasobra ainda despues di 10 aña no ta cla, unicamene pa capricho di e minister di salubridad di e ultimo shete aña cu a keda bringa SOGA y contratista strobando e trabou. ‘The day after’ referiendo su mes na e momento cu eligi AVP, ta priminti di caba cu e situacion aki. “Nos pueblo mester haya e husticia social cu e merece,” asina e parlamentario a finalisa bisando.