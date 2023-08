Asina a califica e fecha di 1 di augustus 2023, advertiendo un biaha mas na Gabinete Wever-Croes II cu e mas reciente den su serie di medida ta uno cu e comerciante lo mester calcula, lo tin un efecto cumulativo y ta pasa finalmente pa e ciudadano paga. Adicional na e consecuencianan economico, e medida tambe lo genera un acumulacion di problema social cu simplemente e gobierno sin curason, burdugu y cu no ta mira e ser humano como central, kier sconde bou di tapijt.

Wyatt-Ras a indica cu e 7%, lo ta en realidad entre 21% pa 27% cu ta suma na e aumento existente den tarifa di awa y coriente, entre otro. Esaki ta segun cifra di e propio Oficina Central di Estadistica (CBS) na 11.2% pa loke ta prijs di comestibel, 19.4% pa coriente y 21.1% pa awa, sin menciona ainda e aumentonan den gas, vivienda y otro necesidadnan di e ciudadano. “E situacion ta intolerabel,” asina e parlamentario a comenta.

Segun Raad van Advies a adverti, e 7% di BBO tin su efecto tambe riba inflacion, riba poder di compra, riba e clima di inversion y lo haci nos turismo bira mas caro, tur esaki afectando henter nos economia. Mientrastanto, gobierno ta pensa cu nan ta djis yega hisa prijs y hende ta paga p’e pasobra pa nan esey ta e forma mas facil di yega na placa. Mientras cu CAFT y Raad van Advies a adverti cu Pais Aruba no ta trahando riba cumplimento di pago di impuesto for di unda lo por a saca mas entrada pa financia gastonan di gobierno.

“Nos ciudadano tin dificultad pa pone pan riba mesa. Mama y tata ta traha duro y a logra sobrevivi pandemia, pero awo ta haya nan den un situacion cu no por mas,” e parlamentario ta alerta. E ta teme cu e stress aki lo hiba na un deterioro masal di salud mental cu lo manifesta den forma di depresion of ta obliga e persona busca entrada di forma ilegal of sconde di problema den adiccion. P’esey ta di opinion cu por spera un acumulacion di problema social.