Ayera mainta gobierno a bin Parlamento, relaciona cu ‘Q-Credits’ pa haya apoderacion pa duna un ‘schenking’ di 135 mil na diferente empresa mediano y chikito pa un sosten financiero.

Parlamentario Mervin Wyatt Ras a mustra cu mientras cu tur ta mustra bon, e reunion di ayera mainta pa gobierno regula y drecha un decision caminda ya caba den pasado a duna diferente di e tipo di ‘schenking’ aki den e periodo di covid sin consulta cu parlamento pa donacion cu a supera mas cu 200 mil florin.

“Tur esaki sin consulta ningun momento cu Parlamento y durante tratamento di e asunto aki, por a tuma nota di un conseho di Raad van Advies cu a recomenda gobierno entre otro condenando e forma di proceder aki pero na mes momento ta mustra cu a base di articulo 31 di e ley di compatibilidad, e Minister encarga cu e asunto aki, esta Xiomara Maduro, ta esun responsabel pa tur e transaccionnan aki tuma luga.

Ningun momento ni gobierno y tampoco minister Maduro a bin Parlamento pa trata e donacionnan aki mester ley ta prescribi y cu Raad van Advies tambe ta cuestiona e hecho cu ningun momento e mandatario y su gobierno, a consulta cu Parlamento riba e asuntonan aki.

Gabinete Wever Croes awor kier hustifica e hecho incorecto aki dor di mustra cu tabata den pandemia di covid y cu lo tabata imposibel pa parlamento reuni riba e asuntonan aki pero aki nos a mustra cu hopi reunion a tuma luga durante di e pandemia riba asuntonan urgente caminda tur e tipo di casonan aki a haya un excepcion.

Pues a bin diferente asina yama “spoeddebat” riba decisionnan cu gobierno tin cu tuma y ora cu tuma na consideracion e principio di bon gobernacion, saliendo for di esaki y netamente e gobierno aki cu continuamente a bin ta gritando cu otro gobiernonan no a cumpli cu e principio aki y cu nan si ta gobierno integro, cu nan ta un gobierno diferente.

Awor por mira cu mesun gobierno aki ta haci otro cos, ta bin Parlamento pa drecha decisionnan tuma contra reglanan di bon gobernacion y contra principionan di bon gobernacion cu ta encera cu gobierno tin cu consulta cu parlamento y tin cu haya aprobacion di parlamento prome cu ehecuta e tipo di decisionnan aki.

Mester tin check and balances, mester tin participacion di diferente actor den decisionnan cu gobierno ta tuma y tambe mester tin responsabilisacion, pues gobierno mester duna cuenta na parlamento riba kico e ta haci, loke ta crea transparencia den maneho di gobierno cual ta un principio tambe di bon gobernacion.

Gobierno actual di Prome Minister Evelyn Wever Croes no ta considera e puntonan menciona como importante y ta sigui papia bunita di integridad, ta papia bunita di bon gobernacion pero no ta tene su mes na esaki.

Un di e aspectonan di bon gobernacion ta cu gobierno tin cu pasa leynan pa di e forma aki por haci posibel pa locual bo ta haci como gobierno, ta pas den un cuadro legal y esaki tampoco e actual gobierno a cumpli cune.

Pues gabinete Wever Croes no ta cumpli y no a cumpli den e caso cu a ser trata den parlamento ayera, cu principionan di bon gobernacion y Raad van Advies a mustra riba esaki den su conseho riba e ley presenta, mustrando na mes momento pa gobierno no presenta e ley aki mes na parlamento.

A pidi pa haci cambionan den esaki prome cu hiba e ley pa tratamento na Parlamento pero asina mes gobierno ta pone e conseho aki un baha y tog ta presenta e ley aki na Parlamento, caminda nos di fraccion di AVP, ta para fuertemente contra di esaki, ya cu si kier papia di un gobierno integro, e mesun gobierno aki tin cu duna Parlamento cuenta y esaki e gobierno aki no a bin ta haciendo, preguntanan no ta wordo contesta,” Parlamentario Mervin Wyatt Ras a declara. Ademas ta prefera di haci donacion na negoshinan, mientras cu nos pueblo ta den pobresa. No tin pan pa pone riba mesa di nos hendenan, prijsnan a subi, bbo a subi, prijs di gasoline a subi, tin cu paga mas impuesto y hasta tin cu paga pa medicina dor di cual famianan den necesidad hasta no por cumpra remedi pa nan yiunan. Segun Wyatt-Ras e personanan aki tambe mester bin na remarca pa un schenking pa paga pa cuido medico. Ta prefera di usa fondo publico na otro cos cu na yuda esnan den necesidad y ta prop medida den garganta di pueblo.